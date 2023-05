House of the Dragon, un video dal set anticipa una tragica perdita per Rhaenys?

Sono giorni frenetici in quel di Approdo del Re: la seconda stagione di House of the Dragon è al momento una delle poche serie TV la cui tabella di marcia non sembrerebbe esser stata intaccata dallo sciopero degli sceneggiatori, come confermano le riprese in corso testimoniate da un video circolato in queste ore sul web.

Lo show che George R.R. Martin impedì a HBO di cancellare vedrà nella seconda stagione l'accendersi dello scontro fratricida tra i Targaryen: una guerra che, come ben sa chiunque abbia letto il libro da cui è tratta la serie, porterà con sé perdite importanti per entrambe le fazioni, tra cui quella che potrebbe esserci stata anticipata dal video di cui sopra.

Nel breve filmato vediamo infatti un carro con sopra un enorme oggetto di scena rivestito di blu trascinato per le vie di Approdo del Re: si tratta, come abbiamo ormai imparato, di qualcosa a cui la CGI si occuperà di dare un volto, il che ci lascia presagire che ciò che vedremo sul carro altro non sarà che la testa del povero Meleys, il drago di Rhaenys Targaryen.

Nulla di nuovo per i lettori di Fuoco e Sangue, ma senz'altro uno degli avvenimenti chiave della tragica Danza dei Draghi: battaglie e perdite a parte, intanto, scopriamo quanti registi si alterneranno nel corso di House of the Dragon 2.