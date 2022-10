House of the Dragon vs Gli Anelli del Potere, lo showrunner: 'C'è spazio per tutti'

House of the Dragon e Gli Anelli del Potere sono i due grandi eventi fantasy di quest'anno, forse i più grossi nel genere proprio dalla conclusione di Game of Thrones: il dualismo tra gli show in onda rispettivamente su Sky e Prime Video è stato dunque inevitabile, ma gli addetti ai lavori non sembrano aver voglia di farsi la guerra.

Questo traspare almeno dalle parole di Ryan Condal: il giorno dopo la messa in onda dell'ottavo episodio di House of the Dragon, infatti, lo showrunner ha ribadito di essere un grandissimo fan dell'opera di Tolkien e di ritenere che, al netto delle preferenze dei singoli, ci sia tutto sommato posto per entrambi gli show.

"Francamente voglio vivere in un mondo in cui ci sia spazio per l'esistenza di ogni prodotto del genere, finché siano validi. Penso che tutto ciò che noi nerd vogliamo sia la possibilità di vedere sul piccolo schermo quanti più prodotti di fantasy/fantascienza costosi e ben fatti" sono state le parole dello showrunner del prequel di Game of Thrones.

E voi, da che parte state? Westeros o Terra di Mezzo? Galadriel ed Elrond o Rhaenyra e Daemon? Ma, in fondo, c'è davvero bisogno di scegliere? Diteci la vostra nei commenti! La sfida, comunque, non è solo tra colossi del fantasy: anche Netflix ora impensierisce House of the Dragon con la sua Dahmer.