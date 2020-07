House Party, chi sono i protagonisti dello show di Canale 5?

House Party è un nome che sarà sicuramente giunto alle vostre orecchie durante questa quarantena in cui i programmi per le videochiamate l'hanno fatta da padrone: quello a cui ci riferiamo noi non è però la popolare app per smartphone, ma il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi (ma non solo).

Non parliamo di una novità di questa stagione: House Party è infatti andato in onda alcuni anni fa ma, si sa, l'estate è periodo di repliche e Mediaset ha dunque deciso di intrattenere il pubblico di Canale 5 trasmettendo quelle del programma con la top player di casa affiancata da Sabrina Ferilli.

Attenzione, però, perché la coppia De Filippi/Ferilli sarà in scena soltanto per la prima puntata: la conduzione di House Party è infatti affidata di volta in volta ad una coppia diversa (nelle puntate successive, andate in onda sempre durante il dicembre del 2016, vedemmo ad esempio all'opera prima Michelle Hunziker e Il Volo e poi Gerry Scotti con Laura Pausini).

Lo show è ambientato in un bed & breakfast nel quale, di volta in volta, varie celebrità italiane si raccontano tra aneddoti e gag: si va da Francesco Totti a Emma Marrone, passando per Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Alessandro Del Piero, Luca Argentero, Sergio Castellitto e tanti altri ancora. A proposito di Maria De Filippi, intanto, ecco la vendetta di Sabrina Ferilli andata in onda qualche settimana fa.