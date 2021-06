How I Met Your Father, Chris Lowell si unisce allo spin-off di HIMYM con Hilary Duff

Iniziano ad arrivare le prime notizie di casting per l'atteso spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff: il primo nome ad aggiungersi a How I Met Your Father è quello di Chris Lowell.

La star di GLOW e Veronica Mars, che abbiamo visto anche al cinema in film acclamati dalla critica come The Help e Promising Young Woman, interpreterà infatti uno degli amici di Sophie (Hilary Duff), Jesse "intelligente, ma cinico in amore, è un'aspirante musicista che lavora come autista di Uber per arrivare a fine mese. Vive con il suo migliore amico, Tom".

Nato da un'idea di Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, gli sceneggiatori di This Is Us, How I Met Your Father narrerà la storia di Sophie, una madre che racconterà al proprio figlio come ha incontrato suo padre.

"HIMYF ci catapulta indietro nel 2021, quando Sophie e il suo stretto gruppo di amici stanno ancora cercando di capire chi sono, cosa vogliono nella vita e come innamorarsi nell'epoca delle app per appuntamenti e dalle opzioni illimitate".

I creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas sono tra i produttori del progetto, assieme a Aptaker, Berger e la stessa Duff. Hulu ha già ordinato una prima stagione completa della serie.