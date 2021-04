How I Met Your Father, quando esce lo spinoff con Hilary Duff?

Nel corso delle sue nove stagioni How I Met Your Mother ha saputo appassionare migliaia di fan in tutto il mondo. La sitcom ha debuttato nel 2005 e si è conclusa nel 2014, ma ora una nuovissima serie spin-off con protagonista Hilarie Duff è appena stata annunciata e ci porterà a rivivere la magia dello show principale.

Dopo la fine di How I Met Your Mother giravano diverse voci riguardo ad uno spin-off che vedeva protagonista una donna che, come Ted, raccontava ai suoi figli come aveva incontrato il loro papà.



Nel 2013, la CBS ha ordinato un pilot di How I Met Your Dad con la futura regista Greta Gerwig e Meg Ryan. Sfortunatamente, lo spettacolo non è mai stato ripreso per una serie completa. Dopo sette anni, il tanto atteso spin-off sembra finalmente essere arrivato.



La serie principale ha seguito Ted (Josh Radnor) e i suoi amici Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) che vivevano la loro vita di trentenni a New York. Mentre molti spettatori erano poco contenti del finale della serie, sembra che ora il franchise abbia ufficialmente un'altra possibilità per raccontare un'epica storia d'amore.



Hulu ha infatti ordinato dieci episodi di How I Met Your Father, anche se ci sono pochi dettagli riguardo questo progetto ciò che sappiamo ha già entusiasmato i fan.



Secondo Variety, gli showrunner di How I Met Your Mother ovvero Carter Bays e Craig Thomas torneranno come produttori esecutivi, mentre i nuovi showrunner e il team di sceneggiatori principali sarà composto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger che hanno già lavorato a This Is Us.



Hilary Duff sarà la protagonista di nome Sophie che spiegherà a suo figlio come ha incontrato suo padre. La storia seguirà una formula simile alla serie originale e inizierà nel 2021 quando Sophie e le sue migliori amiche stanno cercando di capire il loro posto nel mondo e i loro obiettivi nella vita.

Sophie e le sue amiche esploreranno gli appuntamenti moderni, le app di appuntamenti e di altri modi contemporanei per incontrare potenziali partner.

Sfortunatamente, How I Met Your Father non ha una data di uscita ufficiale ma dato che è ambientata nel 2021 è presumibile pensare che arriverà entro la fine dell’anno.

Che cosa ne pensate di questo spin-off? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con il nostro approfondimento su tutte le guest star di How I Met Your Mother e un dettaglio sulle comparse di How I Met Your Mother che forse non avevate notato.