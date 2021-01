How I met your Father: ripercorriamo lo spin-off mai realizzato di HIMYM

Il successo di How I Met Your Mother poteva portare a non uno, ma ben due spinoff: How I Met Your Dad e How I Met Your Father. Nonostante i presupposti fossero buoni, con il successo della serie originale creata da Carter Bays e Craig Thomas e la CBS intenzionata alla realizzazione, nessuno di questi due spinoff ha visto la luce.

Ancora prima che How I Met Your Mother terminasse, le voci su uno spin-off hanno iniziato a circolare. La maggior parte del pubblico era interessato a vedere la storia dal punto di vista di Tracy, la Madre, visto che aveva avuto pochissimo tempo sullo schermo.

Il primo spinoff in fase di sviluppo è stato How I Met Your Dad alla fine del 2013. La CBS non solo aveva interesse a creare lo spinoff ma aveva addirittura annunciato un cast che includeva Greta Gerwig nel ruolo di Sally, la madre, insieme ai suoi amici interpretati da Drew Tarver, Nicholas D'Agosto, Andrew Santino e Tiya Sircar. Meg Ryan doveva essere la narratrice della storia di Sally e i suoi amici come il Ted del futuro della serie madre. Il pilot era stato approvato dalla CBS ma alcuni aspetti non funzionavano, alcuni rifiutarono di girare nuovamente l’episodio e così i contratti arrivarono alla loro naturale scadenza e il progetto naufragò.

Ma questo non ha fermato la CBS che sembrava molto decisa, nel 2016 infatti è stata realizzata una nuova versione di uno spin-off: How I Met Your Father. Creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, mentre Bays e Thomas erano accreditati come produttori esecutivi. Non molto tempo dopo, Aptaker e Berger hanno firmato come co-showrunner nel dramma della NBC, This Is Us e così How I Met Your Father è stata messo da parte.



L’ultimo tentativo di mettere in piedi uno spinoff risale al 2017 con Alison Bennet scelta come showrunner e Bays e Thomas a bordo, ma il progetto non ha mai superato le prime fasi di sviluppo.

Chissà se vedremo mai uno spinoff di How I Met Your Mother, non si può dire che non ci abbiano provato però. Scopri il mistero dell'ananas sul comodino di Ted in How I Met Your Mother e cosa pensano gli attori del controverso finale di serie.