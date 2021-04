How I Met Your Father, lo spin-off di HIMYM con Hilary Duff è finalmente ufficiale

La star di Younger e Lizzie McGuire Hilary Duff sarà la protagonista di How I Met Your Father, la serie spin-off di How I Met Your Mother che è stata ordinata dalla piattaforma di streaming Hulu.

Dopo svariati tentativi di portare sullo schermo uno spin-off di How I Met Your Mother una volta conclusa la serie con protagonista Josh Radnor, finalmente ci siamo.

Hulu ha infatti ordinato una prima stagione da 10 episodi di How I Met Your Father, lo show che sarà ambientato in un prossimo futuro e che vedrà come protagonista Sophie (Hilary Duff), una madre che, ovviamente, racconterà al proprio figlio come ha incontrato suo padre.

"HIMYF ci catapulta indietro nel 2021, quando Sophie e il suo stretto gruppo di amici stanno ancora cercando di capire chi sono, cosa vogliono nella vita e come innamorarsi nell'epoca delle app per appuntamenti e dalle opzioni illimitate" si legge nella logline della serie.

Lo spin-off è un'idea di Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (sceneggiatori di This Is Us), e avrà tra i suoi produttori anche la stessa Duff, oltre che i creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas.

"Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due sceneggiatori sono stati abbastanza fortunati da rendere realtà il loro show dei sogni per nove stagioni e avere la possibilità di passare il testimone a un nuovo team creativo pieno d'ispirazione e con la loro incredibile storia da raccontare, la storia di How I Met Your Father" hanno dichiarato Bays e Thomas "Siamo onorati dalla loro passione e dalla loro visione, e non vediamo l'ora di poterli aiutare a raccontare una nuova storia davvero leggendaria. (Grazie a tutti i fan di HIMYM che hanno atteso fino ad ora".

"Sono stata incredibilmente fortunata ad aver interpretato dei personaggi meravigliosi nel corso della mia carriera, e non vedo l'ora di calarmi nei panni di Sophie" ha aggiunto Hilary Duff "Da grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po' nervosa che Carter e Craig mi abbiano affidato il loro bambino. Isaac e Elizabeth sono brillanti, e non vedo l'ora di lavorare con loro e il loro genio. Sto semplicemente fangirlando sul fatto che mi unirò agli Hulu Originals e alla famiglia di 20th. Mi rendo conto che sarà difficile essere all'altezza dei miei predecessori, ma farò del mio meglio!"

"Spero che nessuno penserà che sia strano se Bob Saget [narratore di HIMYM] presterà la voce a una Hilary Duff più anziana" hanno commentato scherzando Aptaker e Berger.

Al momento non abbiamo altre informazioni sullo show, ma vi terremo aggiornati.