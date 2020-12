How I Met Your Mother le 5 frasi più divertenti di Barney Stinson

How I Met Your Mother è terminato nel 2014 ma i suoi personaggi sono entrati ormai nella cultura pop, uno su tutti: il leggendario Barney Stinson. Colui che più ci ha fatto ridere nello show, insieme a Marshall Eriksen, le cui citazioni non invecchiano mai. Scopriamo quali sono le sue citazioni più divertenti!

Quando sono triste, smetto subito di esserlo e divento fantastico!

Questo è decisamente il consiglio di vita migliore mai esistito. Perché essere tristi quando invece potresti essere fantastico? Barney dice questa frase nella seconda stagione a Marshall, quando era triste per essersi lasciato con Lily.

Per tutta la vita ho sfidato i miei limiti per superare il confine del possibile più oltre ancora fino al punto in cui il possibile e l’impossibile si mescolano e si trasformano nel possimpibile. E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è: nella vita niente e ogni cosa è possimpibile.

Nella quarta stagione Barney cerca di aiutare Robin dopo che ha perso il lavoro e rischia di essere rispedita in Canada. In questo episodio ci viene presentato il curriculum video di Barney da lui realizzato, in cui fa cose senza senso come: intervistarsi da solo parlando con diversi accenti, guidare una moto, accarezzare un cavallo. Spiega che è questo che vogliono le aziende americane: persone che sembrino pronte ad affrontare qualunque rischio ma che in realtà non facciano mai niente. Anzi se fanno qualcosa vengono licenziate! E ognuno di noi può superare i propri limiti, fino al possimpibile.

Una bugia è solo una bella storia che qualcuno rovina con la verità

Barney pronuncia questa massima nella quinta stagione quando sostiene che Marshall è stato aggredito da una scimmia. Questo rimane tra l'altro, uno dei misteri dello show.

Pensa a me come a Yoda, ma invece di essere piccolo e verde mi vesto con completi e sono meraviglioso. Sono il tuo fratello, sono Broda.

Nella terza stagione Barney ci regala questa perla mixando lo show con Star Wars.

Sarà leggen….non ti muovere…dario!

Questa citazione è sia divertente che leggendaria, chi di noi non l’ha usata almeno una volta con i propri amici? Questo è il vero marchio di fabbrica del leggen…non ti muovere…dario Barney Stinson!



