How I Met Your Mother: le 5 frasi più divertenti e famose di sempre

How I Met Your Mother ci ha regalato tantissime risate durante le sue nove stagioni grazie allo spiccato senso dell’umorismo di ogni personaggio e a situazioni davvero divertenti. Sitcom come questa entrano nell’immaginario collettivo anche grazie a battute e frasi ricorrenti che entrano nel nostro lessico, scopriamo le cinque frasi più famose.

Scusa, tu lo consci Ted?

Un grande classico di How I Met Your Mother, questa semplicissima frase è il metodo usato da Barney per rimorchiare insieme a Ted. Barney si approccia alle ragazze in maniera diretta e concisa, anche se non va sempre a finire bene.

Non succede niente di buono dopo le 2:00..quando arrivano le 2:00, vai a casa e vai a dormire.

Forse ogni tanto vi sarà tornata alla mente guardando l'orologio alle due di notte questa frase di Ted Mosby. Questo è un consiglio prezioso.

Quando sono triste, smetto subito di esserlo e divento fantastico!

Barney Stinson è un pozzo di frasi divertenti, le migliori forse le ha pronunciate proprio lui e questa è una di quelle, non sprecate tempo ad essere tristi quando potete essere fantastici!

Challenge accepted

Ogni volta che Barney accetta una sfida pronuncia queste due semplici parole, non vuole e non può perdere occasione di dimostrare quanto sia fantastico.

Sarà leggen….non ti muovere…dario!

Frase che ormai contraddistingue i fan di How I Met Your Mother e ormai finita su T-shirt, magliette e tazze.

