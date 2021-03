How I Met Your Mother: i 5 momenti più tristi in assoluto

Pur essendo una comedy, How I Met Your Mother ha fatto piangere moltissimo il suo pubblico. La serie ha reso la tristezza magnificamente nella maggior parte dei casi, creando una narrativa in cui i fan si sono sentiti emotivamente coinvolti nelle vicende dei personaggi.

Ecco i cinque momenti più tristi della serie:

La morte del padre di Marshall

Difficile per ogni fan di How I Met Your Mother trattenere le lacrime quando Lily dice a Marshall che suo padre è morto. La reazione di Jason Segel alla notizia sconvolgente ha un tragico livello di ingegnosità perché all'attore non era stato detto quale fosse il colpo di scena. Fino a quando non hanno effettivamente girato la scena, credeva che Lily sarebbe uscita dal taxi e gli avrebbe detto che era incinta. Quando invece lei gli dice che suo padre è morto, la sua reazione è completamente autentica e commovente.

Quando Robin ha scoperto che non può avere figli

Nella settima stagione Robin scopre di essere sterile. Una delle caratteristiche distintive della donna è la sua indipendenza, non ha mai avuto bisogno di un uomo, è concentrata sulla carriera e per gran parte dello show mostra di non avere interesse per il matrimonio e i figli. La scelta è stata tolta a Robin quando scopre di non poterne avere ed è straziante vederla fare i conti con ciò.

Quando Lily lascia Marshall

La prima stagione di How I Met Your Mother si conclude con due grandi svolte, Ted e Robin escono di nuovo insieme ma quando Ted torna a casa trova Marshall seduto sotto la pioggia sui gradini fuori dal loro condominio, disperato e con in mano l'anello di fidanzamento di Lily.

Nessuno si aspettava che Marshall e Lily potessero lasciarsi, i due erano uniti fin dai tempi del college e sembravano destinati a stare insieme per sempre (cosa che effettivamente accade) ma vedere Marshall struggersi così e soffrire così tanto per la momentanea rottura è stato molto triste.

Quando il suore di Barney si spezza

Il decimo episodio della settima stagione è piuttosto difficile da guardare per i fan visti tutti gli eventi che coinvolgono Barney e Robin, e la ciliegina su quella torta arriva alla fine dell'episodio. I due scoprono di amarsi ancora e decidono di lasciare i rispettivi partner, Barney rispetta la sua parte del patto lasciando Nora dopo averle detto di averla tradita con Robin e che non può fingere che non sia accaduto perché non è stato un attimo di debolezza ma l'ha fatto per un sentimento vero, mentre Robin ci ripensa e rimane con Kevin. Quando Ted torna nel suo appartamento trova Barney che spegne le candele e toglie i petali di rosa che aveva sparso in tutta la stanza di Robin. Vedere Barney così sconvolto è già abbastanza difficile, ma per di più sappiamo che non avrebbe mai raccontato a nessuno di questo momento doloroso se Ted non lo avesse visto.

La morte della Madre

Naturalmente, il presagio della morte di Tracy era nell’aria e con il senno di poi ci spacca il cuore. Per nove stagioni lo spettacolo si è concentrato sull'epica storia d'amore tra Ted e la madre, solo per poi vederla morire di una malattia non rivelata. È un momento sia esasperante che triste per i fan che hanno atteso nove stagioni per conoscerla.



