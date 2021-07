How I Met Your Mother, 5 scene indimenticabili su Lily e Marshall

Marshall e Lily in How I Met Your Mother hanno immediatamente rubato i cuori degli spettatori. Potevano sembrare una coppia fin troppo affiatata e smielata, ma si sono rivelati tra i personaggi più divertenti dell’intera serie creata da Craig Thomas e Carter Bays targata CBS.

Dai loro soprannomi estremamente dolci (Marshmallow E Lilypad) alla loro sincronia perfetta nel darsi un cinque, tutti hanno tifato per questi due fino alla fine. Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hannigan) hanno avuto i loro alti e bassi come ogni coppia, ma hanno sempre lavorato insieme per risolvere i loro problemi e superare ogni ostacolo.



Ecco le cinque scene migliori della coppia:

Quando Marshall perdona Lily

Alla fine della prima stagione, Lily lascia Marshall per una borsa di studio d'arte a San Francisco. Marshall era devastato, e così anche i fan per cui fin dall'inizio la loro relazione è stata una delle parti migliori dello spettacolo.



Marshall ha attraversato le tipiche fasi del dolore che si sperimentano dopo una rottura, tra cui negazione, depressione e rabbia. Si rifiuta anche di lasciare l'appartamento per 40 giorni. Quando Lily torna, e interrompe il primo appuntamento di Marshall dopo la sua partenza, Marshall la perdona per essersene andata e la loro relazione riprende.

All'aeroporto

Nella quarta stagione, gli spettatori apprendono che Marshall e Lily hanno una tradizione. Ogni volta che Lily torna a casa dopo un viaggio, Marshall la raggiunge all'aeroporto, dove Lily gli regala una confezione da sei di birra dal luogo in cui ha viaggiato. Dopo la decisione comune di porre fine a questo rituale, sia Marshall che Lily hanno dei ripensamenti. Lily si precipita a trovare una birra souvenir da portare a casa a Marshall, mentre Marshall e Robin affrontano una brutale tempesta di neve per incontrare Lily all'aeroporto. Alla fine i due hanno una riunione strappalacrime all'aeroporto dimostrando che il loro amore reciproco è più forte che mai.

Halloween

Ogni Halloween Lily e Marshall si superavano, i costumi delle coppie possono risultare sdolcinati ma i due hanno sempre trovato un modo per stupirci. Come dimenticare i loro costumi per l’occasione nel 2005: Marshall vestito da Capitan Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi, mentre Lily era vestita dal suo pappagallo. Nel 2006 è stata la volta della leggenda del dottor Frankenstein, nel 2007 invece si sono vestiti da C3PO e R2D2 di Star Wars. La parte migliore dei costumi della loro coppia era quando includevano Ted. Marshall e Lily avevano un legame così forte con il loro amico che era difficile separare la coppia dall'amata terza ruota.

Il Matrimonio

Il giorno del matrimonio di Marshall e Lily, tutto va storto. I fiori non arrivano, l'arpista inizia ad andare in travaglio, Marshall va fuori di testa e si rade accidentalmente i capelli.

Tutto stava andando a rotoli, così i due si sono ritrovati fuori in giardino e hanno avuto la cerimonia privata che avevano sempre desiderato. Barney li sposa, con Ted e Robin come loro testimoni.

Aggiornano i voti nuziali

I voti nuziali originali della coppia erano dolci e perfetti, ma non riflettevano la vita reale. Dopo alcuni anni di matrimonio e il loro primo figlio (Marvin), Marshall e Lily hanno fatto degli aggiornamenti in quanto la vita a volte può essere davvero disordinata.

Marshall ha promesso di abbracciare sempre Lily anche quando è ricoperta di vomito, che sia di Marvin o il suo. Lily ha giurato di dire sempre a Marshall quando ha della roba verde tra i denti. Ancora più importante, giurano di aggiornare sempre i loro voti, "perché un insieme di voti iniziali non può coprire una vita di crescita".

Nel corso delle nove stagioni dello show abbiamo assistito all'evoluzione di questa coppia che resterà sempre una delle più amate della tv.



Scoprite quando è stato girato il finale di How I Met Your Mother e perché Marshall e Lily non si baciano spesso in How I Met Your Mother.