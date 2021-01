How I Met Your Mother: le 5 tattiche di rimorchio più clamorose di Barney Stinson

Il protagonista di How I Met Your Mother era senza dubbio Ted Mosby e il suo lunghissimo racconto su come ha incontrato la madre dei suoi figli. Tuttavia, forse il personaggio più amato dell’intera serie è il legge...aspetta...ndario donnaiolo Barney Stinson con il suo modo di vivere così diverso da Ted!

Barney era il migliore nel rimorchiare le ragazze in How I Met Your Mother grazie al suo pratico Playbook. Ognuno ha i suoi hobby e il suo era quello di scrivere un libro su come rimorchiare le ragazze testando dozzine delle sue idee su donne ignare durante la serie. Ecco un elenco delle 5 tattiche di rimorchio più clamorose usate da Barney Stinson:

Super Bowl

Quale momento in America è più atteso del Super Bowl e utile per farsi notare? È senza alcun dubbio l’evento più seguito e Barney non poteva certo perdere questa occasione, mostrando il suo numero di telefono in diretta affinché le ragazze lo chiamassero. E, sorprendentemente, funzionò.

L’uomo nudo

Barney potrebbe non aver inventato questa tecnica, è stato Mitch a farlo e ha funzionato con Robin ma, come ha spiegato, funziona 2 volte su 3. Ted e Lily hanno ottenuto ottimi risultati mentre a Barney è andata male ma siamo sicuri che avrà ritentato altre volte. Consiste, semplicemente, nel farsi trovare nudi all’improvviso davanti ad una donna. Audace.

Lorenzo Von Matterhorn

Tecnica ingannevole che consiste nel creare siti fasulli facendo credere alle sventurate di avere a che fare con una celebrità. Barney punta una ragazza, si lascia sfuggire alcuni suggerimenti sul suo nome e i suoi riconoscimenti e se ne va mentre lei fa una rapida ricerca su internet imbattendosi nei siti fasulli creati precedentemente. Il trucchetto funziona e la ragazza si interessa immediatamente a lui.

Non berlo

Consiste nel dire ad una ragazza di non bere il drink che ha in mano perché ha visto qualcuno metterci qualcosa dentro. Solitamente Barney accusava Ted, comunque la ragazza si sentiva subito in debito con lui ammirandolo per averla salvata da un drink “avvelenato”.

Ted Mosby

Questo metodo era intelligente, ma è stato un po’ meschino da parte di Barney chiamarlo come il suo migliore amico. La tecnica consiste semplicemente nel dire di essere stato lasciato all’altare (cosa che è accaduta a Ted) inducendo la donna a sentirsi dispiaciuta e compassionevole verso Barney.



Non si può dire che il buon Barney Stinson non avesse fantasia, ma ricordate come finisce la sua storia? Scopri l'epilogo di Barney in How I Met Your Mother nel nostro approfondimento e scopri anche tutte le fiamme che ha avuto Barney nella serie.