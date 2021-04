How I Met Your Mother, un bizzarro dettaglio sul casting di Tracy

La storia di come Ted Mosby (Josh Radnor) ha incontrato la Madre dei suoi figli è stata il fulcro della serie How I Met Your Mother creata da Carter Bays e Craig Thomas. Il casting del tanto atteso personaggio è stato perfetto per i fan ma nasconde un retroscena interessante.

Cristin Milioti è stata scelta come "Madre" in How I Met Your Mother, un personaggio su cui è stato mantenuto il mistero per la maggior parte della serie, fino a quando non ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel finale dell’ottava stagione.



Prima di vedere la madre, il pubblico sapeva che suonava il basso, era andata alla stessa festa del giorno di San Patrizio di Ted ed era la coinquilina di una delle passate ragazze di Ted. La Madre è stata mostrata alcune volte indirettamente, in particolare in una scena con in mano un ombrello giallo.



L'identità della Madre non è stata l'unica grande rivelazione, anche la decisione del casting lo è stata. La madre, che in realtà si chiamava Tracy McConnell ha incontrato una fine tragica, poiché è morta a causa di una malattia sconosciuta. Ma perché il ruolo è andato a Milioti?

Quando la madre è stata scelta i creatori non volevano un grande nome che il pubblico conoscesse già. La direttrice del casting Marisa Ross aveva visto Milioti nei suoi ruoli precedenti in The Good Wife, Nurse Jackie e 30 Rock.

I co-creatori della serie hanno affermato che Milioti era interessante per le sue capacità musicali. Tracy infatti era la bassista di un gruppo chiamato Superfreakonomics, che suonava al matrimonio di Robin e Barney.

Milioti stava recitano a Broadway in Once prima del suo casting per la serie. L’attrice non aveva nemmeno guardato una puntata di How I Met Your Mother prima del suo debutto ma alla fine ha guardato l'intera serie per avere una migliore comprensione del personaggio. Anche se il suo tempo nella serie è stato breve, la sua interpretazione ha avuto un impatto duraturo.



L'attrice ha ammesso che non poteva dire a nessuno del suo provino: "Se qualcuno lo avesse scoperto probabilmente c'era la possibilità che mi licenziassero".

Non poteva nemmeno dirlo ai colleghi di Once:

“Sono volata a Los Angeles per fare il provino nel mio giorno libero. Tutti i colleghi mi chiamavano e ho dovuto dire loro che stavo andando a Los Angeles. Non ti è davvero permesso farlo, ma stavo andando e non potevo dirgli perché. E poi così tante persone di How I Met Your Mother sono venute a vedere lo spettacolo e il direttore di scena del mio camerino veniva alla mia porta e diceva 'Josh Radnor e il cast di How I Met Your Mother , sono qui.' E i miei colleghi erano tipo: 'stai provando per How I Met Your Mother?' e io mentivo: 'Non ho idea del perché lo pensiate, sono solo venuti a vedere lo spettacolo perché erano in città'. Stavo inventando cose a destra e a manca. È stato decisamente molto difficile."

Ma alla fine Milioti ha ottenuto la parte nonostante le sceneggiature fasulle e i provini segreti:



“Abbiamo fatto un’audizione a Cristin davanti alla telecamera con Josh [Radnor, che interpreta Ted] con le nostre pagine di sceneggiatura false, ed è stato divertente” ha detto Thomas in un’intervista a EW.



“In definitiva, quando stavamo girando la scena della stazione ferroviaria tutte le comparse che vedete fanno parte dello staff di How I Met Your Mother. Sono tutti lì. È stato davvero divertente. Mi sono sentito male per Cristin perché era davvero come se Gesù fosse risorto quando si è presentata sul set, l'intera troupe era tipo 'Eccola, le donne che aspettavamo da 10 anni!' E lei ha detto: "Sono solo un’attrice’" ha dichiarato Bays.



