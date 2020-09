How I Met Your Mother: che fine ha fatto il cast della serie?

How I Met Your Mother è una delle serie più di successo dello scorso decennio. Le vicende di Ted Mosby e amici hanno coinvolto i fan, anche se diverse polemiche sono emerse per la nona stagione della serie. Gli attori del cast principale, negli anni, hanno detto la loro: tra loro Neil Patrick Harris ha dichiarato di apprezzare il finale di HIMYM.

Ma che fine hanno fatto gli attori di How I Met Your Mother? Vediamolo insieme.

E partiamo proprio da Neil Patrick Harris, istrionico interprete del simpatico e a volte decisamente sopra le righe Barney Stinson. Poco dopo aver finito le riprese dell'ultima stagione della serie, inizialmente conosciuta in Italia con il nome di Alla fine arriva mamma, Neil si è mostrato al cinema nel bellissimo e oscuro thriller Gone Girl - L'amore bugiardo, per la regia di David Fincher (Fight Club), insieme a Ben Affleck, Rosamund Pike e Tyler Perry. Dello stesso anno è anche la partecipazione di Harris all'irriverente musical-capolavoro di Broadway Hedwig. Per quanto riguarda il piccolo schermo, l'attore partecipa allo show targato Netflix Una serie di sfortunati eventi, dove l'attore interpreta il conte Olaf. Harris si è dimostrato un attore e un artista poliedrico e a tutto tondo, mostrando tutto il suo talento nei suoi ruoli. Recentissimo progetto è invece Matrix 4, dove da poco sul set è apparso proprio Neil Patrick Harris, in un ruolo ancora sconosciuto.

Fortune simili si può dire abbia avuto anche Cobie Smulders, la Robin Scherbatsky al centro delle vicende amorose sia di Ted Mosby che, in un secondo momento, anche di Barney Stinson. L'attrice canadese è conosciuta fuori dal set della serie TV per la sua presenza nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Maria Hill, agente fedelissima a Nick Fury. Cobie, nei panni della Hill, è apparsa in tutte le iterazioni cinematografiche degli Avengers, nei film Captain America: The Winter Soldier e in Spider-Man: Far From Home, e nella serie TV Agents of S.H.I.E.L.D.. Dal 2019 è protagonista della serie Stumptown. Una curiosità: anche Cobie è apparsa nella serie TV con protagonista Neil Patrick Harris, Una serie di sfortunati eventi! Cobie Smulders si è anche divertita a fare un recast di HIMYM con i personaggi del MCU.

Un po' più in chiaroscuro i destini degli altri attori del cast principale. Jason Segel, interprete del migliore amico di Ted, Marshall Eriksen, poco dopo la fine della sitcom ha recitato, insieme a Cameron Diaz, nella commedia Sex Tape - Finiti in rete, ma successivamente non ha avuto grande successo sul grande o piccolo schermo. Fino al 2020, almeno, dove recita nella fortunata serie distribuita in Italia da Amazon Prime Video Messaggi da Elsewhere, della quale è anche creatore. La serie, che ha ricevuto recensioni molto positive dal pubblico, ancora non si sa se avrà una seconda stagione, ma certo per l'attore ha segnato un importante ritorno in uno show televisivo. Qui potete trovare la nostra recensione di Dispatches from Elsewhere.

Ben diversa invece la storia di Alyson Hannigan, diventata famosa per ruoli in American Pie, Buffy, Angel e che ha ottenuto la sua consacrazione proprio con How I Met Your Mother, dove ha interpretato la sempre dolce (ma che si è concessa attimi di follia) Lily Aldrin, moglie di Marshall. Da quel momento, la carriera dell'attrice ha subito una brusca frenata: diventa conduttrice dello show per l'emittente americano The CW Penn & Teller: Fool Us e pochi ruoli minori in film secondari. Una "seconda giovinezza" potrebbe però ottenerla grazie a Disney: l'attrice, infatti, dopo aver preso parte al film TV Kim Possible nel 2019, apparirà anche nel film Disney+ original Flora & Ulysses, attualmente in post-produzione, oltre a essere doppiatrice nella versione originale della serie animata Fancy Nancy Clancy.

E chiudiamo con il nostro amatissimo Ted Mosby, interpretato da Josh Radnor. La carriera sembrava anche per lui destinata a un lento declino dopo i successi di How I Met Your Mother, ma l'attore ha saputo rilanciarsi alla grande: dopo aver preso parte alla serie TV Rise e aver partecipato come co-protagonista al film Zoe ci prova (in inglese Social Animals), l'attore è uno degli attori nel cast del capolavoro targato Amazon Prime Video Hunters, nella quale interpreta Lonny Flash. Inoltre, sapevate che Josh Radnor ha un gruppo musicale? Per la precisione un duo, insieme all'australiano Ben Lee, che formano il gruppo folk Radnor & Lee, riscuotendo piuttosto successo.

