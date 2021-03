How I Met your Mother: chi era l'attore più pagato? Il cachet dei protagonisti

Per nove stagioni How I Met Your Mother ci ha mostrato i nostri amati personaggi che cercano di costruirsi la loro vita a New York mentre il protagonista Ted racconta la storia di come ha incontrato la madre dei suoi due figli. Ma quanto ha guadagnato il cast della famosissima sitcom di successo?

Josh Radnor ha interpretato il protagonista Ted Mosby in How I Met Your Mother e ha incassato circa 10 milioni di dollari durante l'ultima stagione dello show. In totale, è apparso in 208 episodi della sitcom della CBS incassando $ 225.000 dollari per episodio fino a $ 340.000 dollari per la stagione finale.

Cobie Smulders ha interpretato Robin Scherbatsky, un giornalista che incontra il gruppo di amici nel pilot e di cui Ted si innamora. Secondo Forbes, Smulders ha guadagnato $ 340.000 per episodio per l'ultima stagione.



Alyson Hannigan ha interpretato Lily Aldrin, insegnante e artista diventata amica di Ted da quando ha incontrato lui e Marshall al college. Hannigan era già nota per i suoi ruoli da protagonista nello show televisivo di successo Buffy – L’ammazzavampiri e nel franchise cinematografico di American Pie. Hannigan era al quinto posto nella lista di Forbes delle attrici televisive più pagate nel 2014, guadagnando 9,5 milioni per l'ultima stagione dello show . Come i suoi co-protagonisti, ha guadagnato tra i $ 225.000 e $ 340.000 per episodio.



Jason Segel ha vestito i panni di Marshall Eriksen, che ha conosciuto Ted al college, e persegue una carriera in legge mentre si fidanza con Lily. Secondo Forbes, l'attore ha incassato 11 milioni di dollari l'anno in cui è terminato lo spettacolo.

Infine, l'attore Neil Patrick Harris ha interpretato Barney Stinson, uomo d'affari con un lavoro misterioso, noto per essere promiscuo e festaiolo. Harris è stato una delle celebrità che ha guadagnato di più nel 2014, secondo Forbes. A differenza del resto dei suoi co-protagonisti, si pensava che avesse guadagnato $ 400.000 per episodio per l'ultima stagione.



