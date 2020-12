How I Met Your Mother: chi ha creato la storica sigla della serie?

La sigla della serie di successo How I Met Your Mother è insolitamente breve rispetto ad altre sitcom della sua epoca che tipicamente presentavano introduzioni molto più stravaganti. Ma nasconde un dettaglio interessante e poco conosciuto sugli autori.

La sigla utilizzata è una clip lunga 12 secondi di una canzone chiamata "Hey Beautiful" dei The Solids, di cui i creatori dello show Carter Bays e Craig Thomas sono membri.

L’intro ha subìto alcune modifiche speciali, per esempio nell’episodio intitolato Hopeless, i nostri protagonisti appaiono come cantanti di una band e ognuno suona uno strumento diverso.

In 46 Minutes, Barney afferma di essere il nuovo leader della banda di amici e la sigla mostra tutte le foto della banda sostituita con foto di Barney in giacca e cravatta e tutti gli altri sembrano infastiditi.

In Bedtime Stories, viene riprodotta una versione carillon della sigla. Se ascoltassi "Hey Beautiful" nella sua interezza, potresti non riconoscerla subito come sigla di How I Met Your Mother.

A differenza di "I'll Be There For You" dei Rembrandts storica sigla di Friends, "Hey Beautiful" non si riconosce come la sigla di How I Met Your Mother fino alla parte finale.



