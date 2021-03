How I Met Your Mother, ecco chi doveva essere la Mamma nei piani iniziali

How I Met Your Mother, serie creata da Craig Thomas e Carter Bays, è andata in onda dal 2005 al 2014 e per anni i fedeli fan hanno elaborato teorie su chi fosse la madre dei bambini di Ted Mosby (Josh Radnor) il protagonista dello show.

Questo mistero è stato alimentato per otto stagioni, infatti proprio nell’ultima puntata dell’ottava stagione ci viene rivelato che la "Ragazza con l'ombrello giallo", ovvero la Madre, è Tracy McConnell, (Cristin Milioti).

Ma prima di questa conferma, quel ruolo sarebbe potuto andare ad una fidanzata storica di Ted: Victoria, interpretata da Ashley Williams. È apparsa nella prima stagione di How I Met Your Mother come pasticcera che Ted ha incontrato al matrimonio di un amico. Per molti fan è stata una candidata ottima per il ruolo della misteriosa Madre.



Ted e Victoria si sono frequentati per un po’ e hanno continuato la loro relazione anche quando Victoria ha vinto una borsa di studio di cucina ed è volata in Germania. La distanza e i ltradimento di Ted con Robin hanno portato alla rottura, fino alla settima stagione, quando la coppia ci ha riprovato.



Victoria riappare servendo a un gala a cui Ted sta partecipando, sono passati sei anni dall'ultima volta che Ted e Victoria si sono visti, ma i due sono ancora attratti l’uno dall’altra. Tuttavia Victoria è sentimentalmente coinvolta con un ex compagno di classe di nome Klaus e anche se lo fa presente a Ted, i due si baciano, ma lui la lascia andare ancora una volta, scegliendo di fare la cosa giusta.

La ragazza però non riesce a dimenticare Ted e scappa con lui il giorno del suo matrimonio piantando Klaus (Thomas Lennon) all’altare. Ted e Victoria quindi ci riprovano ma quando lei gli chiede di smettere di parlare con Robin e tagliarla fuori dalla sua vita, Ted rifiuta e i due rompono rompere per sempre.

I creatori della serie Craig Thomas e Carter Bays hanno dichiarato apertamente che se lo spettacolo fosse stato cancellato in anticipo, Victoria sarebbe stata la madre invece di Tracy.

Era certamente un piano di emergenza ma gli scrittori sentivano di aver lasciato una storia abbastanza aperta tra Victoria e Ted e di aver costruito un buon rapporto tra i due, avrebbe avuto senso per loro finire insieme se le cose per la serie si fossero messe male in termini di ascolti.



Sicuramente questa svolta avrebbe cambiato la percezione dell’intera serie perché molti dettagli usati per descrivere la Madre nel corso delle stagioni non coincidevano con Victoria, come per esempio i suoi hobby o il suo aspetto fisico.



Però, forse, Victoria non sarebbe morta, un destino che invece è toccato a Tracy nella nona stagione di How I Met Your Mother. Oltre ad essere una soluzione di ripiego, questa scelta avrebbe significato che il rapporto d’amicizia tra Ted e Robin era finito. Victoria era sempre stata molto chiara sul fatto che non voleva Robin nella loro vita.

Tracy è diventata un personaggio regolare della serie per la nona e ultima stagione dello show, colmando alcune delle lacune a cui Ted aveva accennato negli episodi precedenti. I fan hanno risposto positivamente al personaggio di Milioti ma la svolta finale della serie, che rivela la morte di Tracy, non è stata molto apprezzata tanto meno il ritorno di Ted insieme a Robin.



