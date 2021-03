How I Met Your Mother, ecco chi è la fidanzata di Ted più amata di sempre

How I Met Your Mother potrebbe riguardare la vita di un gruppo di amici a New York City, ma più di ogni altra cosa riguarda l’amore, la ricerca di Ted Mosby (Josh Radnor) della futura signora Mosby.

Nel corso della serie, Ted finisce per uscire con più di 30 ragazze, anche se non tutte le relazioni sono diventate serie o sono durate oltre un singolo episodio. How I Met Your Mother è stato adorato sia dai fan che dai critici, per la sua eccellente scrittura, le battute esilaranti e un cast corale semplicemente azzeccato.



Ted alla fine trova la persona giusta, la madre dei suoi futuri due figli dopo nove stagioni intere, ma ha frequentato molte ragazze nel cammino e non tutte hanno lasciato bei ricordi nei cuori del pubblico. Ma chi è la fidanzata più amata di sempre?

Per la maggior parte dei fan dello show, è proprio la Madre: Tracy McConnell. Dopotutto, non era solo la ragazza di Ted, alla fine è diventata sua moglie.



I fan l’hanno amata ancora prima che venisse presentata nella serie, dai racconti di Ted tutti si erano innamorati di lei senza nemmeno averla vista. E quando finalmente ha fatto il suo debutto, era così perfetta per Ted, e i fan aspettavano con ansia che si incontrassero. Tracy è stata la cosa migliore che sia capitata a Ted, e la sua morte nello show è stata accolta con orrore dagli spettatori che volevano che vivessero per sempre felici e contenti. Probabilmente i due erano destinati a finire insieme, dopo che le persone con cui volevano stare non c’erano più (il fidanzato di Tracy) o le cose non avevano funzionato (con Robin).

I due hanno attraversato la vita e poi si sono trovati e tutti i pezzi sono andati al loro posto. Tracy è bella, suona il basso nella band dei Superfreakonomics ed è anche molto dolce, aiuta gli amici di Ted ancor prima che lei li conosca.

Ted e Tracy vivono una vita straordinaria insieme, hanno avuto il rapporto magico che Ted ha sempre sognato di avere e, sebbene la sua fine sia tragica, la ricorderemo per sempre nonostante non abbia avuto molto tempo sullo schermo.



L’eterno dibattito ci porterà sempre ad analizzare anche il rapporto di Ted con Robin

(Cobie Smulders), la ragazza che desiderava fin dal primo episodio e con cui alla fine torna insieme in un momento di vita diverso. Si potrebbe dire che Robin è la ragione per cui lo spettacolo esiste visto che dopo la morte di Tracy i due ci riprovano e la ragazza sembra non essere mai uscita dal cuore di lui.

Ed è impossibile dimenticare anche la frase di Ted nella prima stagione: “Non la voglio il perfetta..voglio Robin". Dopo la loro rottura i due hanno provato ad andare avanti, Ted ha quasi sposato Stella mentre Robin ha sposato Barney (Neil Patrick Harris) per poi divorziare, questi due hanno una relazione lunga e complessa che alla fine non è stata ben accolta dai fan.



Sembrava che a Ted andasse bene essere amico di Robin, ma lui la insegue costantemente e torna sempre da lei. È presumibilmente la ragione per cui nessuna delle sue altre relazioni ha mai funzionato, dopotutto anche la sua storia con Victoria finisce a causa di Robin stessa.

Proprio Victoria era la ragazza che avrebbe potuto essere la Madre nei piani dei creatori dello show, perché era la persona più compatibile con Ted e la persona con cui aveva costruito il rapporto migliore anche se questa opzione avrebbe escluso totalmente Robin dal quadro in quanto Victoria non la voleva nelle loro vite.



E per voi, chi è stata la migliore fidanzata di Ted? Fatecelo sapere nei commenti!