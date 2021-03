How I Met Your Mother, ecco chi è la fidanzata di Ted più ODIATA di sempre!

Il protagonista di How I Met Your Mother, Ted Mosby, ha passato molti, molti anni a cercare la sua futura moglie e forse ha passato ancora più tempo a raccontare ai suoi figli come l'ha incontrata. Ted è un inguaribile romantico e ha frequentato tantissime ragazze prima di trovare quella giusta.

Vi abbiamo già parlato del numero di fiamme di Ted in How I Met Your Mother, ha frequentato donne fantastiche e alcune non così simpatiche.

Per esempio Cathy, interpretata da Lindsay Price, una ragazza che parlava davvero moltissimo, motivo per cui Ted la scarica. Una di quelle che non ha lasciato un bel ricordo nei fan è Stella che finisce per lasciarlo all'altare per il suo ex fidanzato e il padre di suo figlio.



Questo trauma porterà poi Ted a lasciare Royce, che è stata lasciata a sua volta all'altare tre volte e condivide con lui questo bagaglio emotivo drammatico.

Il marito di Stella, Tony, finisce per creare il film basato sul triangolo amoroso in cui si sono trovati intitolato The Wedding Bride che continua a perseguitare Ted per tutto il resto della serie e lo fa passare come il cattivo della storia.



Eppure nonostante tutto ciò Stella non è al primo posto come fidanzata più odiata dai fan dello show, sul podio c’è Karen interpretata da Laura Prepon e odiata anche dagli amici intimi di Ted: Lily (Alyson Hannigan), Marshall (Jason Segel), Robin (Cobie Smulders) e Barney Stinson (Neil Patrick Harris).

Ted e Karen stavano insieme al liceo e mentre uscivano insieme al college, Karen lo ha tradito con il suo professore di filosofia. La ragazza era una persona enormemente snob, elitaria e pretenziosa, aveva un'influenza tossica su Ted e non era del tutto onesta con lui.

Dopo il tradimento al college si riuniscono e usa Ted per rompere con un altro ragazzo, semplicemente perché non è capace di affrontare le conversazioni difficili che richiedono di essere responsabile delle sue azioni.



Karen non ha tirato fuori il meglio di Ted, e Lily ha difficoltà a non disprezzarla per questo, ma ha ammesso di odiarla particolarmente perché ha "indugiato" qualche secondo di troppo su un Marshall nudo quando è entrata nella stanza di quest’ultimo e Ted al college mentre Lily gli faceva un ritratto.

Ted alla fine scopre che Lily ha rovinato la sua relazione con Karen per anni, e la ragazza si aspetta che Ted tagli fuori Lily dalla sua vita. Il protagonista capisce che Lily vuole solo il meglio per lui e decide di lasciare Karen perché gli importa di ciò che la sua ragazza pensa dei suoi amici.



