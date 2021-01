How I Met Your Mother: chi è la ragazza dell'Ananas? Il più grande mistero della serie

Uno dei misteri più grandi di How I Met Your Mother riguarda Ted Mosby e un ananas. I fan hanno speculato sull’ananas e come sia finito sul comodino di Ted per anni senza avere una risposta nello show, ma in realtà una spiegazione è stata data.

"Pineapple Incident" era il titolo dell’episodio numero dieci della prima stagione di How I Met Your Mother. Mentre si trova al MacLaren, gli amici lo criticano per aver pianificato troppo a ogni aspetto della sua vita piuttosto che essere più spontaneo.



Per smentire questa teoria a quel punto Ted decide di bere cinque sorsi di un drink chiamato "Red Dragon", dopo di che perde conoscenza fino al mattino successivo quando trova una ragazza sconosciuta nel suo letto e un ananas sul comodino senza sapere come tutto ciò sia successo.



Ovviamente non ha memoria della notte precedente, e i suoi amici trascorrono il resto dell'episodio cercando di ricostruire cosa è accaduto. Trudy, la ragazza che Ted ha trovato nel suo letto, gli racconta alcune disavventure della notte precedente e ciò che ha combinato da ubriaco, ma non ha una spiegazione di come l'ananas sia arrivato lì. Ted del futuro ha poi rivelato che non ha mai scoperto da dove provenisse l'ananas.

Tuttavia, il mistero è stato risolto grazie al cofanetto DVD della nona stagione della serie. Nell'episodio della nona stagione, Daisy, Ted e i suoi amici vanno alla ricerca di Lily, che scompare dal Farhampton Inn durante il weekend del matrimonio di Barney e Robin. Finiscono per andare a casa del Capitano dove scoprono che Lily è incinta del suo secondo figlio. Nella scena cancellata, il Capitano fa una battuta scherzosa sul fatto che Ted lo abbia derubato due volte.



Il primo riferimento che ci viene in mente è che Ted gli ha rubato Zoey, l'ex moglie del Capitano. Mentre lascia l’abitazione del Capitano, Ted nota un ananas vicino alla porta. Il Capitano spiega che è un'antica tradizione marittima lasciare un ananas davanti al portico come simbolo di ospitalità.



Menziona anche di averne lasciato uno all'ingresso della sua residenza in città. A quel punto Ted ha improvvisamente un flashback nel 2005 che mostra che, prima di incontrare Trudy, ha rubato un ananas dalla casa del Capitano mentre era ubriaco.



La scena non è stata inclusa nel taglio finale dell'episodio perché, come Alyson Hannigan che ha interpretato Lily, ha spiegato sui social media, alla fine è stata tagliata a causa dei limiti di tempo.



