How I Met Your Mother: chi è la ragazza Numero 31 di Barney? Scoprite il segreto

Barney Stinson è uno dei personaggi più amati della sitcom della CBS How I Met Your Mother , a parte il grande sviluppo del personaggio, anche l’interpretazione di Neil Patrick Harris è stata fondamentale. Un mistero legato a Barney riguarda la Ragazza Numero 31 di cui finalmente abbiamo scoperto l'identità.

La nona stagione della serie si svolge interamente durante il weekend del matrimonio di Barney e Robin (Cobie Smulders), ma il finale ci rivela che quel matrimonio è fallito e che i due hanno divorziato. I due sembravano davvero capirsi nel profondo ed erano una delle coppie più amate dello show ma tutto è stato risoldo velocemente non senza delusione per i fan.

A quel punto Barney è tornato alla sua vecchia vita di cacciatore seriale di donne, fino a quando una di loro non è rimasta incinta. La Ragazza Numero 31, interpretata da Emma Bates, non è altro che l’avventura di una notte di Barney e la madre di sua figlia. Il suo volto non ci è stato mostrato nello show, ma esiste una scena cancellata che potete vedere qui sopra in cui finalmente la vediamo.

Nell’ultimo episodio della serie Barney si trova al MacLaren's Pub e si vanta con il barista Carl della riuscita del suo Mese Perfetto essendo riuscito a ad andare a letto con 30 ragazze diverse in 30 giorni. Sfortunatamente, Carl gli fa notare che è Agosto, che ha 31 giorni.

A quel punto Barney deve trovare una ragazza in tutta fretta perché il tempo stringe, sono le 23:46. Usa una delle sue vecchie commedie del Playbook che prevede la bugia "ultimo giorno di vita", quindi sporcando un tovagliolo di ketchup si scontra con la ragazza Numero 31. Ovviamente questo soprannome deriva dal fatto che era la trentunesima ragazza nel tentativo di Barney di effettuare un mese perfetto.

L’evoluzione del personaggio di Barney comunque resta una delle più significative, a parte il suo ritorno ai vecchi modi dopo il divorzio con Robin, nel momento in cui ha tenuto in braccio la sua bambina Ellie nata nel 2020 quando lui aveva 44 anni, e l'ha guardata negli occhi, è cambiato completamente. È diventato un padre amorevole che avrebbe fatto qualsiasi cosa per sua figlia, l'amore della sua vita.

Lo spin-off How I Met Your Father forse ci avrebbe potuto raccontare come la Madre di Ellie ha effettivamente incontrato Barney e come sono andate le cose tra i due ma il progetto è definitivamente naufragato nel 2017.

