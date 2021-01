How I Met Your Mother e Cobra Kai: ricordate i cameo di Ralph Macchio e William Zabka?

Prima di Cobra Kai, l'attore William Zabka interpretava una specie di versione di se stesso in alcuni episodi di How I Met Your Mother, serie andata in onda per nove stagioni sulla CBS tra il 2005 e il 2014. Ma anche Ralph Macchio è comparso in un episodio con grande disappunto di Barney.

Barney Stinson infatti aveva una propensione a fare il tifo per i personaggi tradizionalmente visti come cattivi tra cui Hans Gruber di Die Hard e persino Terminator. Questa particolarità si è manifestata più appassionatamente con il supporto e l'amore di Barney per Johnny Lawrence (Zabka) di The Karate Kid.



Per Barney, Johnny era il vero eroe e la sua perdita contro Daniel LaRusso (Ralph Macchio) nella conclusione del film è stata una tragedia che lo ha ossessionato. Nel ventiduesimo episodio dell'ottava stagione Robin ha organizzato segretamente l’addio al celibato di Barney, convinto che gli amici non sarebbero mai riusciti a organizzargli una festa leggen…daria, Robin ha cercato di dare al suo fidanzato tutto ciò che voleva, ma senza che lui in un primo momento se ne rendesse conto.

Robin invitò nientemeno che Ralph Macchio all'evento, sapendo che Barney non lo considerava davvero il vero Karate Kid e che in realtà lo odiava. Alla fine dell’episodio però il clown della festa, che era stato assunto per seguirli tutta la notte, si è tolto il costume e il trucco rivelandosi.

Sotto quel travestimento c’era lo stesso Zabka, completando così una delle migliori notti della vita di Barney. Indossando il suo completo Cobra Kai, ha celebrato Barney per essere "una delle poche persone al mondo che riesce davvero ad apprezzare il film di Karate Kid". Barney rimase deliziato dalla sorpresa di Robin e probabilmente l'amava ancora più di prima.



Leggi la nostra recensione della terza stagione di Cobra Kai e tutti gli easter egg di Karate Kid nella nuova stagione.