How I Met Your Mother, ecco come fu nascosto il pancione di due attrici

How I Met Your Mother è una delle sitcom che più ci ha fatto divertire negli ultimi anni, gli amati protagonisti Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Lily Aldrin, Marshall Eriksen e Barney Stinson ci hanno accompagnato per nove stagioni e ad un certo punto entrambe le protagoniste femminili erano in dolce attesa ma non ce ne siamo mai accorti.

Alyson Hannigan (Lily) durante la corsa di How I Met Your Mother è rimasta incinta due volte e Cobie Smulders (Robin) aspettava un bambino nello stesso periodo della prima gravidanza della collega. I creatori hanno escogitato modi divertenti per nascondere i loro pancioni, alcuni includevano l’utilizzo di vestiti larghi e borse giganti, visto che i loro personaggi non erano in attesa nella serie.

"Abbiamo le borse più grandi di qualsiasi programma in onda", ha detto la regista Pamela Fryman al Chicago Tribune.

“A un certo punto ce lo aspettavamo con Alyson. Con Cobie, è stato molto più inaspettato, ma è stato delizioso”, ha detto Craig Thomas, produttore esecutivo e co-creatore dello spettacolo: "dopo che lo shock è svanito, abbiamo trovato un modo per scriverlo e divertirci strizzando l'occhio al pubblico".

L'unica volta che hanno mostrato la pancia di Hannigan è stata nell’episodio in cui Lily partecipa a una gara che consiste nel mangiare il maggior numero di hot dog. Alla fine, vediamo Lily con un pancione comicamente grande che doveva far parte della gag, ma in realtà durante le riprese di quell'episodio l’attrice era incinta.



Il personaggio di Hannigan è scomparso brevemente nella quarta stagione della sitcom nel ventesimo episodio quando Barney le rivela una battuta sconcia e Lily se ne va evitando il gruppo per tutto il mese successivo. Riappare nel ventitreesimo episodio e questa scomparsa era dovuta al congedo di maternità di Hannigan che si è presa una meritata pausa dal lavoro per mettere al mondo la sua prima figlia nel 2009. L'attrice è sposata con l'attore Alexis Denisof, entrambi hanno recitato nello spettacolo Buffy – L’ammazzavampiri, la coppia si è sposata nel 2003 e hanno avuto due bambine: Satyana e Keeva.

Smulders era incinta nello stesso momento in cui Hannigan aspettava la sua prima figlia e anche lei indossava abiti larghi e usava grandi oggetti di scena per nascondere la pancia.



Quando Hannigan è rimasta incinta per la seconda volta, i creatori non hanno dovuto nasconderlo perché il suo pancione era perfetto per la storia. Lily infatti era rimasta incinta e presto avrebbe partorito il suo primo figlio, Marvin Eriksen.



Smulders è sposata con l'attore e scrittore Taran Killam conosciuto nel 2005 quando Killam stava girando un pilot con Paul Campbell. Killam ha menzionato in un'intervista che si era innamorato di lei durante un viaggio on the road. L’attrice stava guidando, ma all'improvviso ha fatto un'inversione a U perché aveva visto una bambina vendere limonate nel suo chiosco e aveva sentito il bisogno di andarci. Killam ha assistito a questo gesto che ha rivelato la natura gentile e autentica di Cobie ed è rimasto rapito. I due si sono sposati nel 2012 e hanno avuto due figli, Shaelyn e Janita.



