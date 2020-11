How I Met Your Mother: ecco come sono oggi i protagonisti della serie

How I Met Your Mother ci ha tenuto compagnia per ben nove stagioni con il suo mistero riguardo la Madre dei figli di Ted Mosby. Ma cosa sta combinando oggi il cast dell’amata serie e come sono cambiati gli interpreti? La serie si è conclusa nel lontano 2014, dando agli attori una grande esperienza da aggiungere al proprio curriculum.

Alyson Hannigan è nota per la sua parte in Buffy l'ammazzavampiri e ovviamente per aver interpretato Lily Aldrin in How I Met Your Mother. Hannigan naturalmente non ha avuto problemi a trovare lavoro dopo la fine dello spettacolo. Presta la sua voce a più personaggi di Robot Chicken e ha recentemente interpretato anche la dottoressa Ann Possible nel film Kim Possible.



Jason Segel interpreta la parte di Marshall Erikson in modo esperto, rendendo difficile a chiunque non apprezzare il suo personaggio. Da quando lo spettacolo è terminato lo abbiamo visto in Sex Tape - Finiti in rete e Domenica, reciterà nella serie Messaggi da Elsewhere.



Proprio come il suo personaggio, Neil Patrick Harris è una leggenda, è stato un attore affermato sin dalla sua adolescenza e, fortunatamente, continua a fare apparizioni sui nostri schermi. I personaggi di Harris tendono sempre ad essere adorabili, nonostante i loro demoni interiori. Appare in film come L’amore bugiaro - Gone Girl e serie come American Horror Story e Una serie di sfortunati eventi.



Il personaggio di Robin Scherbatsky è sempre stato fonte di dibattito nella formazione del cast di How I Met Your Mother. Nonostante ciò, Cobie Smulders è cresciuta come attrice e il pubblico molto probabilmente la riconosce per il suo ruolo ricorrente nell'universo cinematografico Marvel, dove interpreta Maria Hill.



E infine Ted Mosby, l’eterno sognatore romantico interpretato da Josh Radnor. Sebbene l'intero spettacolo evidenzi il suo viaggio per trovare l'amore della sua vita, col senno di poi, i fan hanno trovato la morale di Ted in qualche modo discutibile nel controverso finale. Radnor è meglio conosciuto per il suo ruolo di Ted, ma ha continuato a interpretare personaggi in Mercy Street, Rise, Grey’s Anatomy e Hunters, serie targata Amazon.



Potete leggere il nostro approfondimento sulla Madre interpretata da Cristin Milioti e sfogliare la nostra gallery in calce alla notizia per vedere come sono i protagonisti di How I Met Your Mother oggi.