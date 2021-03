How I Met Your Mother, cosa dice Barney a Lily? La frase sconcia che la fece andar via

I misteri di How I Met Your Mother sono stati molti durante tutte le sue nove stagioni: uno su tutti, chi era la madre? Com’è finito un ananas sul comodino di Ted? Chi era la ragazza numero 31? E...che battuta sconcia rivela Barney a Lily nella quarta stagione? Così sconcia da far allontanare Lily dal gruppo per quattro settimane?

Alyson Hannigan ha interpretato Lily Aldrin per tutte e nove le stagioni di How I Met Your Mother, ma il personaggio è scomparso brevemente nella quarta stagione della sitcom quando lei e Marshall Eriksen (Jason Segel) erano già sposati.

Lily è stata una delle figure principali della serie, avendo incontrato il protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) mentre era al college. È stato lì che ha anche stretto amicizia con il suo futuro marito Marshall con il quale ha creato una famiglia durante gli eventi dello spettacolo.

Il ventesimo episodio della quarta stagione intitolato “La paura del futuro” ha segnato l'inizio dell'assenza di Lily, ricomparsa nel ventitreesimo episodio intitolato “Stanco di aspettare”. Il motivo dell'assenza era dovuto al congedo di maternità di Hannigan che si è presa una pausa dalla serie durante la nascita della sua prima figlia nel 2009.

Ma per spiegare perché Lily non c'era, la serie ha adattato un espediente particolare legato ad una battuta di Barney che iniziava: “Qual è la differenza fra il burro d’arachidi e la gelatina?".

All'inizio del ventesimo episodio Barney decide di raccontare a Lily una barzelletta sporca nonostante l'avvertimento di Ted e Marshall che il contenuto fosse "umorismo da uomini".

Il Ted del futuro afferma che era la barzelletta più sporca che avesse mai sentito e ciò è stato ribadito dal fatto che Lily se ne andasse ed evitasse il gruppo per tutto il mese successivo.

La battuta originale è: “What’s the difference between peanut butter and jam?” E la risposta è: “I can’t peanut butter my dick up your ass. But I can jam my dick up your ass”.

In italiano la traduzione non significa nulla, il gioco di parole in lingua originale si basa sulla parola “jam” che in inglese significa marmellata (tradotta nella serie in gelatina), ma significa anche spingere.



Questa volgare battuta spiega in modo intelligente la scomparsa del personaggio nella serie e quando Lily si riunisce con i suoi amici afferma di aver avuto il tempo di pensare allo scherzo sporco e si è resa conto che in realtà era divertente. Fino a quando Barney non ha detto qualcos'altro di offensivo, costringendola ad andarsene di nuovo.



Prima di allora, la sitcom ha escogitato modi esilaranti per coprire la gravidanza di Hannigan per tutta la quarta stagione. Anche la co-protagonista Cobie Smulders, che interpretava Robin Scherbatsky, era anche incinta del suo primo figlio nello stesso periodo.



Invece la seconda gravidanza di Hannigan nel 2012 non è stata nascosta ma inclusa nello show per aprire la strada alla nascita di Marvin Eriksen, il primo figlio di Lily e Marshall.



Scoprite quali sono i 5 momenti più tristi in assoluto in How I Met Your Mother e l'altro grande mistero, chi è la ragazza Numero 31 in How I Met Your Mother.