How I Met Your Mother: cosa ne pensano gli attori protagonisti dell'odiato finale?

Il finale di How I Met Your Mother è uno dei più difficili da digerire per gli amanti delle serie tv. C’è chi lo ha amato e c'è chi lo ha odiato e le discussioni in merito, così come le divisioni tra le due fazioni, sono ancora molte con anche gli attori interpreti dei nostri amati protagonisti divisi al riguardo.

Alyson Hannigan ha rilasciato un'intervista a News.com nel 2017, in cui ha ammesso che, come molti fan, sente che il finale della serie avrebbe potuto essere migliore. Una delle cose che l’ha delusa è quanto sia stato veloce.

“Ero dispiaciuta che non avessero fatto un finale di stagione di due ore, avrebbero potuto mostrare alcune parti che erano state tagliate. Quando ho effettivamente visto la versione finale dello spettacolo, ho pensato "hanno tagliato tutto!" Mi sembrava troppo veloce. Ovviamente è stato strappalacrime, ma con tutte le cose che sono state tagliate è stato troppo veloce" ha concluso Hannigan interprete di Lily.

Al Vulture Fest del 2017 Neil Patrick Harris si è dichiarato invece un fan del finale: “Penso che i nostri creatori Carter e Craig lo abbiano pianificato tutto piacevolmente, e il finale fa rivedere la serie da un nuovo punto di vista" ha detto l’attore interprete di Barney Stinson.



Johh Radnor, il romantico Ted Mosby, si schiera con il collega, parlando all’Huffington Post nel 2016 ha detto: “Molte reazioni sono state fantastiche. Penso che i media si sono accorti solo di quelli che erano indignati. Non penso che fosse così per tutti, un 60% era deluso e un 40% era contento. O 50 e 50. Questo show ha sempre ribaltato le aspettative del pubblico, ha sempre fatto piangere, non è sempre stato quello che pensavamo fosse. Quindi penso che fosse in linea con il DNA dello spettacolo. E il mio sospetto è che invecchierà abbastanza bene."



Cobie Smulders, la nostra Robin Scherbatsky, parlando a Metro.co.uk nel 2020 si è schierata tra le fila di chi ha apprezzato il finale: "Guardandolo in streaming sulle piattaforme ora, ottieni un po' più di connessioni. Penso che alla fine della serie quella tra Robin e Barney fosse una relazione per cui tutti tifavano. Ma quando torni all'inizio dello spettacolo, c’erano Robin e Ted. Guardare lo show adesso nella sua interezza è diverso.”

Jason Segal, interprete di Marshall Eriksen, si schiera invece in una zona neutrale non avendo ancora visto l’episodio finale: "Ad essere totalmente onesto, non ho mai visto il finale. Sono consapevole di quello che è successo, ma voglio lasciare quello spettacolo con i puntini di sospensione, non voglio metterci un punto definitivo", ha detto al Daily Telegraph Australia nel 2017.



Scopri la vera storia dietro How I Met Your Mother e come sono diventati oggi i protagonisti di How I Met Your Mother.