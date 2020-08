How I Met Your Mother, il creatore della serie mette in vendita casa a New York

La TV deve pagar bene, perché dopo aver acquistato casa nella periferia di Los Angeles (alla modica cifra di quasi 7 milioni di dollari), il creatore della popolare comedy How I Met Your Mother Carter Bays e la moglie Denise Cox hanno deciso di mettere in vendita la loro tenuta newyorchese.

A soli 60 km da Manhattan, la tenuta residenziale di Bedford Hills ci trasporta in un mondo completamente a parte dalla frenesia della metropoli, regalandoci un'atmosfera bucolica difficile da trovare nei pressi della Grande Mela.

Come riporta Variety, la proprietà di Bays e Cox è stata inserita in listino con un prezzo pari a 3.95 milioni di dollari, solo 50,000 dollari in più di quanto la coppia pagò nel 2017 quando l'acquistò (e, come nota il sito, tra tasse e spese varie non ci vorrà molto affinché il guadagno venga a evaporare).

Costruita nel 1989 e la dimora principale può contare una superficie di 863.9983 metri quadrati, e come potete vedere anche dalle foto nella nostra gallery, non mancano amenità varie come piscina, patio, terrazza e campo da tennis, che si vanno ad aggiungere alle più classiche stanze da letto (6), bagni (6) stanze degli ospiti, all'attico e, tra le altre presenti, anche a quella che viene descritta come un un ibrido tra sala giochi e media room (l'intera proprietà vanta un territorio di quasi 2 ettari e mezzo).

Interessati all'acquisto? Date un'occhiata al sito dell'agente immobiliare incaricato della vendita.

Se invece non siete dell'umore per acquisti importanti, e avete un po' di nostalgia di How I Met Your Mother, questo articolo dei 10 momenti più leggendari della serie è quello che fa per voi.