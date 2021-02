Da How I Met Your Mother a Dawson Creek, i baci più belli nelle serie TV su Netflix

A due giorni da San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, Netflix ha voluto indire un sondaggio via social dedicato ai fan per scoprire quali fossero i baci più belli secondo gli appassionati delle serie televisive ovviamente disponibili (in esclusiva o no) sulla piattaforma di streaming online.

Dal sondaggio, alla fine, sono emersi i 10 baci più amati dai fan delle serie Netflix, e ve li riportiamo di seguito. Non è una classifica ma sono riportati in ordine casuale, dunque non è dal migliore al peggiore dei 10 più votati. Eccoli:



LUCIFER & CHLOE: il bacio è quello alla fine della quarta stagione. Dolce, romantico, un po' amaro, qualcosa che tutti stavano aspettando da tempo (anche se si erano già baciati).



ERIC & ADAM: il primo alternativo, il secondo classico bulletto della scuola represso. I due si scontrano più di una volta per delle motivazioni omofobe, ma alla fine viene fuori la verità su Adam. Nel bacio scelto a metà della seconda stagione c'è una sorta di dichiarazione ed è il "primo bacio vero" che si scambiano.



NAIROBI & BOGOTÀ: Siamo nella quarta stagione de La Casa di Carta e tra Nairobi e Bogotà nasce del tenero. Qui c'è un tenero bacio che è la scintilla definitiva per far nascere l'amore... peccato che Nairobi non sopravvivrà più di tanto.



PACEY & JOEY: Uno dei baci più belli della serialità anni '90 che ha fatto impazzire un'intera generazione. Stiamo parlando ovviamente di Dawson Creek e del primo bacio tra Pacey e Joey.



SIMON & IL CUCCHIAINO: Il Duca di Hastings si gode il suo gelato... Dafne Bridgerton vorrebbe godersi il Duca. Non pensiamo ci sia altro da aggiungere.



MARTINO & NICCOLÒ: Un altro bacio omo appassionato in una delle serie televisive italiane più apprezzate dal pubblico e dalla critica, Skam Italia.



BLAIR & CHUCK: Siamo in Gossip Girl alla fine della seconda stagione e i due si baciano per le strade di New York con Chuck che ricambia finalmente i sentimenti di Blair.



DEVI & PAXON: Un bel bacio da Non ho mai...



OMAR & ANDER: Altro bacio pieno di significato, questa volta in Elite tra due dei protagonisti principali. Siamo in discoteca.



TED & ROBIN: Il primo bacio con del tenero tra i due in How i met your mother.