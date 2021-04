How I Met Your Mother, quel dettaglio su alcune comparse che non avevate notato

Per nove lunghi anni, gli spettatori hanno aspettato pazientemente che Ted Mosby (Josh Radnor) finisse di raccontare la sua storia infinita su come ha incontrato sua moglie in How I Met Your Mother, ma nel frattempo ci sono passati davanti agli occhi i veri partner dei protagonisti.

La serie creata da Craig Thomas e Carter Bays, è andata in onda dal 2005 al 2014 e ci ha regalato tantissime risate mentre Ted cercava il vero amore romantico, raccontandoci la sua vita a New York insieme ai suoi amici: Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders).

Tra una risata e l'altra, i partner nella vita reale e i coniugi della maggior parte del cast principale hanno interpretato personaggi secondari nella serie, ed è impossibile riconoscerli a meno che tu non lo sappia in anticipo.

Scooter (l'ex fidanzato di Lily) è interpretato da David Burtka, il marito di Neil Patrick Harris (Barney)

Scooter si chiamava originariamente Jeff e usciva con Lily al liceo. Dopo la loro rottura, continua ad essere infatuato di lei ed ossessionato, si presenta in episodi casuali, a volte con il nome di Bill. È interpretato da David Burtka, che è il marito di Neil Patrick Harris nella vita reale, i due si sono sposati nel 2014 e hanno due figli.

Sandy Rivers, interpretato da Alexis Denisof, è il marito di Alyson Hannigan (Lily)

Sandy Rivers, conduttore di Metro News 1 e World Wide News lavorava al fianco di Robin ed era solito andare a letto con le stagiste. Arriverà a lavorare per la CNN fino a quando non resterà coinvolto in uno scandalo che metterà fine alla sua carriera in America.

Il suo interprete Alexis Denisof è in realtà il marito di Lily nella vita reale. Inoltre, se pensate che avesse un aspetto familiare ma non riuscivate a ricordare dove l’avevate già visto, ha interpretato Wesley in Buffy – L’ammazzavampiri con, sì proprio lei, Alyson Hannigan.

Gary Blauman, interpretato da Taran Killam, è il marito di Cobie Smulders (Robin)

Gary Blauman è un dipendente della Goliath National Bank, per lo più sgradevole, ed è interpretato da Taran Killam, che è sposato con Colbie Smulders e hanno anche due figli insieme.

Stranamente, il partner della vita reale di Ted non è presente nello spettacolo, il che è vagamente divertente considerato che l'intero spettacolo riguarda principalmente lui e la sua vita amorosa.

Tuttavia, Radnor è stata attratto dalla collega attrice Lindsay Price dopo averla incontrata per la prima volta quando ha fatto un'apparizione nello show nei panni di Cathy. I due si sono frequentati per circa 18 mesi.

Tra i cameo più famosi dello show ricordiamo anche quelli di Katy Perry, Jorge Garcia, Lucy Hale, Britney Spears, Bryan Cranston e Katie Holmes anche se la lista è decisamente lunga e non poteva essere altrimenti per una sitcom che ha conquistato proprio tutti.

Scoprite perché durante How I Met Your Mother i cani di Robin scompaiono e il particolare dettaglio dell'orologio di Lily e Marshall in How I Met Your Mother.