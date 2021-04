How I Met Your Mother, un dettaglio sull'orologio di Lily e Marshall: cosa significa?

Durante le sue nove stagioni How I Met Your Mother ci ha regalato colpi di scena, gag e personaggi indimenticabili ma il tempo sembrava non passare mai nell’appartamento di Lily (Alyson Hannigan) e Marshall (Jason Segel) e potrebbe esserci un motivo ben preciso per questo.

La serie vede protagonista l'architetto Ted Mosby (Josh Radnor) che racconta ai suoi figli il viaggio che fece, insieme ai suoi quattro migliori amici, prima di incontrare sua moglie, la loro madre. La serie di 9 stagioni è andata in onda sulla CBS dal 19 settembre 2005 al 31 marzo 2014 diventando una delle sitcom di maggior successo nonostante il suo divisivo e criticatissimo finale.



Ci sono stati alcuni misteri irrisolti e buchi di trama durante il cammino ed uno riguarda certamente l’orologio fermo alle 4:20 che veniva mostrato nell'appartamento di Lily e Marshall, l’avevate mai notato?



Se si trattava di un orologio rotto, allora Barney (Neil Patrick Harris) o Robin (Cobie Smulders) avrebbero potuto segnalarlo, risolvendo il mistero che è diventato una fonte di battute e teorie per i fan di tutto il mondo.



È un piccolo dettaglio, ma è sempre impostato sulle ore 4:20, il che è forse un cenno all'amore di Ted e Marshall per la marijuana, o come vi si riferivano gli amici: “mangiare un panino”. Potrebbe non riferirsi necessariamente ad un orario ma ad una data, il 20 aprile, giorno nel quale viene festeggiata la cannabis.

La leggenda metropolitana narra che "4:20" è un termine gergale per intendere "fumare roba verde”. Ecco perché ogni 20 aprile le persone tendono ad essere più sballate dal solito (se fumano, ovviamente). Questa leggenda è nata da un piccolo gruppo di liceali alla fine degli anni '70 chiamati Waldos, perché il loro luogo di ritrovo era un muro fuori dalla scuola.



L'erba non era un argomento importante in How I Met Your Mother, ma Marshall e Ted si sono sballati insieme nell’episodio dieci della settima stagione intitolato Un interminabile secondo (Tick Tick Tick) e ci hanno regalato momenti davvero esilaranti mentre assistevamo anche alla struggente vicenda di Barney e Robin che dovevano lasciare i loro rispettivi compagni per stare finalmente insieme.

Mangiare un panino è la metafora che il Ted del Futuro usa per fumare cannabis, quando racconta ai suoi figli le sue storie. Ted, Lily e Marshall fumavano ogni tanto al college, alla Wesleyan University, e forse le 4:20 dell'orologio erano il modo poetico degli scrittori per riferirsi ai “momenti del panino” della coppia al college e per questo era sempre impostato su quell’orario e nessuno si è mai sognato di farlo ripartire.

Barney non "mangia mai un panino" nello show, inoltre dice a Imaginary Jim Nantz in "Perfect Week", che non ha mai usato alcun "farmaco che migliora le prestazioni".

Fateci sapere nei commenti se l'avevate notato