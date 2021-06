How I Met Your Mother: c'è un errore temporale negli episodi finali, l'avevate notato?

Durante le nove stagioni di How I Met Your Mother i fan hanno imparato ad amare i personaggi e come in ogni show che si rispetti, gli spettatori più attenti hanno colto alcune incongruenze o errori di continuità nella storia raccontata da Ted Mosby (Josh Radnor).

Creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda dal 2005 al 2014 la serie di nove stagioni ci ha spiegato come Ted ha incontrato la madre dei suoi figli dopo tanti appuntamenti e storie d’amore fallite. Parallelamente alla sua vita abbiamo visto anche la vita dei suoi più cari amici, Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders) evolversi.



Dopo la fine di Friends nel 2004, How I Met Your Mother ha fatto del suo meglio per riempire il vuoto lasciato nel cuore del pubblico, la serie ha forgiato lentamente il proprio percorso e ha costruito la propria identità durante la sua evoluzione.



L’amicizia, l’amore, gli schiaffi, il MacLaren's Pub, le sfide, il Playbook e il corno francese blu hanno contribuito a rendere How I Met Your Mother qualcosa di speciale che a distanza di anni continua ad appassionare migliaia di persone nel mondo.



Lo spettacolo è stato in grado di tessere, nel corso degli anni, numerose storie anche grazie alle narrazioni intrecciate che si estendono su tutta la linea temporale dello spettacolo perciò gli spettatori non hanno potuto fare a meno di continuare a guardare per la curiosità di sapere chi fosse la "madre", ma proprio a causa di tutti questi intrecci narrativi sembra che ci sia stato un piccolo errore temporale proprio all'ultima curva.



La tanto discussa nona ed ultima stagione di How I Met Your Mother è incentrata completamente sul matrimonio tra Barney Stinson e Robin Scherbatsky ma c’è un errore che riguarda proprio la data del loro matrimonio che alcuni attenti fan hanno notato.



Nel tredicesimo episodio dell’ottava stagione intitolato Band o dj? Ted si offre di aiutare a pianificare il matrimonio di Robin e Barney e afferma esplicitamente che la cerimonia si svolgerà il 25 maggio 2013, calendario alla mano quel giorno era un sabato.



Ma la nona stagione si apre con un titolo che recita "venerdì 11:00, 55 ore prima del matrimonio" come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia tratta dal primo episodio. Questo significa che il giorno del matrimonio è diventato domenica 26 maggio 2013.



Vediamo l'intero weekend del matrimonio svolgersi nell'ultima stagione, compreso il dolce incontro tra Ted e Tracy (Cristin Milioti) e quindi è chiaro che la data annunciata nell'ottava stagione non era corretta.

Siamo sicuri che è un piccolo errore perdonabile, dopotutto i fan sono molto più arrabbiati per il finale di How I Met Your Mother che non è piaciuto a molti e che ancora oggi divide più che mai gli appassionati tra chi lo ha apprezzato e chi ne è rimasto estremamente deluso.

