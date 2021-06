How I Met Your Mother, c'è una piccola incongruenza nel passato di Marshall

How I Met Your Mother è stata una serie incredibilmente divertente da guardare grazie alle varie personalità dei suoi protagonisti tra cui Marshall Eriksen, interpretato da Jason Segel per nove stagioni dal 2005 al 2014.

Tutti i personaggi avevano alcune stranezze, o particolarità, che li rendevano istantaneamente simpatici, erano un gruppo molto unito e la loro amicizia ci ha scaldato il cuore per molto tempo.



Ted Mosby (Josh Radnor) e Marshall Eriksen sono stati i membri fondatori del gruppo, chiunque sarebbe fortunato ad avere un amico devoto come Marshall. Lui e Ted si sono conosciuti il primo giorno di college e sono migliori amici da allora condividendo praticamente ogni aspetto della loro vita.

Marshall e Lily (Alyson Hannigan) si sono incontrati non molto tempo dopo e hanno finito per sposarsi. Una volta che Marshall prendeva un impegno con qualcuno, o qualcosa, lo rispettava sempre. Era anche un figlio affettuoso, se non sempre perfetto, ed era uno dei pochi personaggi che visitava abitualmente la sua famiglia.

Era un tipo molto simpatico, poteva sembrare intimidatorio a causa della sua altezza ma era un gigante buono sempre con la battuta pronta. Era amichevole e si preoccupava appassionatamente di rendere il mondo un posto migliore, anche con il suo lavoro, il tipo di persona che aiuterebbe gli anziani ad attraversare la strada e con i suoi modi gentili e il suo senso di protezione verso gli amici ci è entrato subito nel cuore.



Tuttavia, non lasciatevi ingannare, Marshall è tutt'altro che perfetto. Come tutti i personaggi dello show, ha i suoi difetti, e questi sono spesso ciò che lo rende più divertente. Che si tratti del suo hobby di scrivere canzoni di dubbio gusto o alle volte in cui lui e Ted hanno un vero combattimento (e non solo un duello con la spada per divertimento), ci sono anche alcuni lati oscuri in Mr. Eriksen.



Sfortunatamente, Marshall ha chiaramente una vena un po' violenta anche se nella prima stagione dice di non aver mai picchiato nessuno in vita sua.



Successivamente scopriamo invece che era solito combattere contro i suoi due fratelli maggiori e ha sfoggiato tutte le sue qualità quando ha schiaffeggiato violentemente Barney Stinson (Neil Patrick Harris) nella famosa gag. Per non parlare dell'incredibile gioco violento e pericoloso che ha inventato: il Baskiceball, un miscuglio di basket e hockey su ghiaccio.



Pare proprio che Marshall abbia un debole per la violenza, se non viene controllato. Questo aspetto della sua personalità potrebbe non venire fuori spesso, ma quando lo fa, Marshall è decisamente terrificante. Quando viene provocato, come con il buttafuori del MacLaren’s Pub di nome Doug, Marshall ci dimostra che può mettere a tappeto un uomo con un solo pugno.

