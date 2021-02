How I met Your Mother: quante giacche eleganti ha in totale Barney Stinson?

Una caratteristica fondamentale di Barney Stinson in How I Met Your Mother è che aveva un abito per ogni occasione. E per abito intendiamo un completo elegante, per ogni occasione. Raramente abbiamo visto Barney vestito diversamente, ma quanti abiti ha?

“Suit Up!” è una delle frasi più utilizzate da Barney a sostengo della sua filosofia di vestirsi sempre elegante in ogni momento, anche quando dorme. Ebbene sì, Barney ha un abito-pigiama, un Suitjamas, perché l'eleganza prima di tutto. Sempre.

“Sono l'equivalente sartoriale del sorriso di un bambino” dice Barney riguardo completi a suo fratello James, d’altronde se ricordate, dedica anche una canzone ai completi quindi il suo è vero amore. Quando non indossa un abito, è perché sicuramente si sta camuffando per qualche nuova trovata del Playbook, un libro scritto da lui stesso ricco di tecniche per rimorchiare le ragazze. Oppure sta utilizzando la tecnica dell’”uomo nudo”. Ad ogni modo Barney ama i completi e ne possiede centinaia.

Nell’episodio 19 della nona stagione Barney mostra a Ted la sua cabina armadio composta da 7 scaffali con 15 abiti nella prima stanza. Supponendo che la seconda stanza sia formata dallo stesso numero di scaffali e abiti, Barney possiede 210 completi eleganti.

Inoltre nel quindicesimo episodio della prima stagione Barney afferma di indossare abiti dal 1998, che si traduce in un periodo di 15 anni fino al suo matrimonio, questo ci porta a dedurre che il biondo acquisti 14 abiti all’anno in media. Ma non ci stupisce visto quanto guadagna Barney in How I Met Your Mother, può decisamente permettersi di spendere migliaia di dollari per abiti sartoriali.



