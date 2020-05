How I Met Your Mother, i fan odiano ancora Stella per aver lasciato Ted

Mentre Cobie Smulders si diverte ad aggiornare la sigla di How I Met Your Mother ai tempi della pandemia, un'altra attrice della serie continua a vivere dei momenti non proprio esaltanti.

Stiamo parlando di Sarah Chalke, che ha interpretato Stella Zinman in molte puntate: a quanto pare i fan non vogliono proprio lasciarla in pace, come ha rivelato lei stessa a Metro.co.uk.

"Ancora oggi la gente si arrabbia con me per aver lasciato Ted all'altare, sui social media e a volte anche per strada!"

Anche se il suo personaggio può aver suscitato antipatia per il modo in cui ha abbandonato il protagonista, c'è da dire che l'attrice non ha colpe. Alcuni hanno però difficoltà a capire il concetto e continuano a rivolgere critiche a Chalke. Una storia davvero assurda, soprattutto se si pensa che inizialmente il suo ruolo sarebbe dovuto essere davvero breve, anche perché l'attrice era già impegnata sul set di Scrubs, serie nella quale interpretava Elliot Reid: "Avevo una settimana libera prima di iniziare le riprese, quindi sono andata lì e ho interpretato Stella, poi mi hanno detto 'Possiamo estendere la cosa e andare oltre?'. Per fortuna il mio capo di Scrubs è stato generoso e ha detto 'Sì, può funzionare. Dovremo solo organizzarci in maniera creativa'".

Così l'attrice ha dovuto rinunciare a qualche ora di sonno in più e ha dovuto spostarsi di corsa da un set all'altro per far sì che la love story con Ted continuasse. Dopo tutto questo impegno il suo personaggio si è ritrovato a mollare Ted proprio sul più bello: era ovvio che non potesse essere lei la madre dei suoi figli, ma la loro storia è stata comunque interessante, anche se non ha raggiunto la complessità della relazione con Robin. L'attrice che l'ha interpretata continua ad essere molto attiva sui social e possiamo vederla nel suo post per l Earth Day. È poi apparsa nell'episodio parodia dei Simpson.