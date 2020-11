How I Met Your Mother: il finale alternativo vs quello classico, qual è il migliore?

How I Met Your Mother ha avuto due finali diversi e quello che è stato scelto è stato ampliamente criticato dai fan. La serie, creata da Carter Bays e Craig Thomas, è andata in onda per nove stagioni fatte di teorie e ricerche di indizi da parte dei fan, che ancora devono digerire quel controverso finale.

Ted Mosby e il suo racconto su come ha incontrato la misteriosa madre dei sui figli ha tenuto banco per molti anni. Il finale della serie, "Last Forever", è stato diviso in due parti quando è andato in onda nel marzo 2014. Presentava un mix di flashback e sequenze future che ci raccontavano gli ultimi grandi momenti nelle vite di Ted, Marshall, Lily, Robin e Barney.

Naturalmente, si è anche concentrato molto sui momenti fondamentali di Ted con la Madre, Tracy che si scoprirà essere morta. Nella seconda parte del finale della serie, Robin e Barney erano divorziati, Marshall e Lily avevano un terzo figlio e Ted era diventato padre. Barney si unì presto al club dei genitori dopo la nascita di sua figlia. Ted e Tracy si sono finalmente sposati mentre Robin si riconciliava con il gruppo. Lily ha brindato in modo memorabile a Ted e al suo viaggio alla ricerca di Tracy prima che fosse rivelato che l'amore della sua vita era scomparsa nel 2024.

Dopo aver finito di raccontare la storia, i figli di Ted si sono resi conto che il loro padre era ancora innamorato di Robin, quindi lo incoraggiano ad andare da lei, cosa che ha fatto con successo.

Il finale alternativo di How I Met Your Mother segue più o meno lo stesso percorso della versione trasmessa fino al brindisi di Lily a Ted. Il finale diverso è stato incluso nel DVD della nona stagione, ma è trapelato online pochi mesi dopo la trasmissione del finale della serie.

Piuttosto che presentare la trama del 2030 con Tede del futuro, il narratore Bob Saget ha ricordato la sequenza di eventi che hanno portato all'incontro di Ted con Tracy, che ha descritto come un viaggio "facile". Ha utilizzato un montaggio di momenti degli episodi precedenti senza nuovi filmati.

Dopo la voce fuori campo, i titoli di coda hanno drasticamente cambiato il destino di Ted, Tracy e Robin. Il finale alternativo ha escluso in particolare qualsiasi indicazione che Tracy soffrisse di una malattia terminale. Considerando che non è stato dichiarato direttamente, Tracy era ancora viva nel finale alternativo.



La morte di Tracy ha suscitato molte critiche, quindi non è stata una sorpresa che i fan abbiano accolto con favore questa versione del finale. Ted e Tracy presumibilmente hanno vissuto una vita lunga e felice insieme che ha dato ai fan una piacevole conclusione.

A parte il destino di Tracy, il finale alternativo ha anche cambiato pesantemente quello che è successo a Robin. Dato che Tracy viveva in questa versione, Ted non era vedovo, quindi non c'è stato il ritorno di fiamma con Robin.

È possibile che lei e Barney siano tornati insieme e abbiano avuto la loro seconda opportunità. Robin non è stata la "madre", ma è sempre stato chiaro che avesse un posto speciale nel cuore di Ted e i creatori hanno giustificato così quel finale controverso.

Scoprite i luoghi di How I Met Your Mother o che fine ha fatto la Madre Cristin Milioti nei nostri approfondimenti e diteci che cosa ne pensate di questo finale alternativo o quale preferite tra i due.