How I Met Your Mother, tutte le guest star apparse nel corso della serie

How I Met Your Mother ha debuttato nel 2005 conquistando subito il cuore di migliaia di fan, la nuova comedy raccontava la vita di un gruppo di trentenni che vivevano a New York mentre il suo protagonista ci raccontava la storia di come aveva incontrato la madre dei suoi figli.

Un cast azzeccato, personaggi unici e un concetto interessante alla base della serie con una miriade di gag sono stati un mix vincente e lungo la strada tantissime celebrità hanno preso parte allo show come guest star, alcune delle quali potreste non ricordarle.



Joe Manganiello ha avuto un ruolo ricorrente nei panni di Brad, uno degli amici di Marshall della facoltà di legge. Nel 2007, la modella Heidi Klum ha fatto la sua apparizione come se stessa.



Enrique Iglesias ha fatto una serenata a Robin come Gael, un uomo che ha incontrato in Argentina mentre la star di "Pretty Little Liars" Lucy Hale ha interpretato la sorella minore di Robin, Katie. Anche Ashley Benson ha avuto un ruolo ha interpretato la ventenne Carly, che è uscita brevemente con Ted e si è rivelata la sorellastra di Barney.

Lin-Manuel Miranda è apparso nella nona stagione, il suo personaggio, Gus, ha incontrato Marshall e il piccolo Marvin mentre erano su un autobus per Farhampton. Jennifer Morrison ha avuto un ruolo ricorrente nei panni di Zoey, la fidanzata diventata nemica di Ted. Kyle MacLachlan ha interpretato George Van Smoot, alias Il Capitano.

Nel 2011, Katy Perry ha interpretato la cugina amichevole ma "credulona" di Zoey mentre Kim Kardashian è riuscito ad aiutare Marshall a superare la sua paura di usare un bagno pubblico. Jennifer Lopez ha recitato nel ruolo di un'autrice di nome Anita nella quinta stagione. Ted si è ubriacato con una ragazza di nome Amy - interpretata da Mandy Moore - e si è svegliato la mattina dopo con un tatuaggio a farfalla sulla schiena.

Nella terza stagione, il personaggio di John Cho ha convinto con successo Marshall a unirsi alla sua compagnia ma poco dopo essersi unito, Marshall si è dimesso perché non era d'accordo con le politiche ambientali dell'azienda. Kal Penn ha interpretato Kevin il terapeuta diventato fidanzato di Robin.

Carrie Underwood ha recitato nel ruolo di Tiffany, mentre la star di Dawson's Creek James Van Der Beek ha interpretato il primo fidanzato di Robin, Simon. Anche Katie Holmes è apparsa in How I Met Your Mother e ha recitato nel ruolo di Naomi, una ragazza che Ted ha incontrato a una festa di Halloween (La zucca supersexy).



Morena Baccarin interpretava Chloe, una barista che aveva una cotta per Marshall. Anche un po' di The O.C. è comparso nello show, Rachel Bilson ha avuto un ruolo ricorrente nei panni di Cindy, la coinquilina della futura moglie di Ted, Tracy.



Anche Britney Spears ha recitato in How I Met Your Mother nel ruolo di Abby, una receptionist presso l'ufficio del dermatologo dove lavorava la futura fidanzata di Ted. John Lithgow ha interpretato il padre di Barney, Jerome Whittaker.



Jorge Garcia, Hurley di Lost ha interpretato Steve "The Blitz" Henry ossessionato come sempre dai numeri di Lost. Da un'altra grande serie tv, Breaking Bad, sono apparsi Bryan Cranston, che ha recitato nel ruolo dell'insopportabile capo di Ted, Hammond Druthers e Bob Odenkirk, apparso anche in alcuni episodi.



Restando in tema serie tv, anche se all'epoca Cobra Kai non era ancora stata concepita, William Zabka ha fatto diverse apparizioni nei panni di se stesso durante la serie dato che Barney ha un posto speciale nel suo cuore per il personaggio di Johnny Lawrence interpretato da Zabka in The Karate Kid. Alla fine però anche Ralph Macchio si è presentato all'addio al celibato di Barney nei panni di se stesso.



Il personaggio di Abigail Spencer veniva semplicemente chiamato "Blahblah" - perché Ted non riusciva a ricordare il suo nome mentre Tim Gunn ha è apparso come il sarto personale di Barney.

Jane Seymour ha interpretato la professoressa Lewis, una delle insegnanti di Marshall alla facoltà di legge. Jayma Mays ha recitato come assistente di guardaroba in un club.

Nel 2013, Dave Coulier di Full House ha recitato nei panni di se stesso.

Danica McKellar ha interpretato Trudy in uno degli episodi più divertenti dello show, La storia dell'ananas (The Pineapple Incident), in cui Ted ha trascorso l'intero episodio cercando di ricostruire i dettagli di una notte in cui si era ubriacato e non riusciva a ricordare nulla. Busy Philipps in seguito è apparsa come l'amica di Trudy, Rachel.

Judy Greer interpretava Royce, una delle tante donne che usciva con Ted. Sarah Chalke ha vestito i panni di Stella, la donna che avrebbe spezzato il cuore di Ted e lo avrebbe lasciato all'altare.

Kendra Wilkinson ha recitato nei panni di se stessa sulla copertina di una rivista scandalistica.



Regis Philbin si è unito alla banda alla ricerca dell'hamburger perfetto nella quarta stagione. Rachel Bloom ha avuto un cameo come passeggera ubriaco su un treno nella settima stagione.



Nicole Scherzinger ha interpretato Jessica Glitter, l'ex migliore amica di Robin. Laura Prepon ha interpretato Karen, la ragazza snob del college di Ted. Bob Barker è apparso come se stesso ed è stato il primo di molti conduttori di giochi ad apparire nello show. Candice King ha interpretato la cugina di Lily di nome Amy nella seconda stagione.



Keegan-Michael Key e Casey Wilson hanno recitato nel ruolo di Calvin e Krirsten, una coppia che Robin e Barney hanno incontrato durante un appuntamento a cena.

Ted ha chiesto a una studentessa di nome Penelope, interpretata dalla star di "The Gifted" Amy Acker, di aiutarlo a fare una danza della pioggia. Robbie Amell interpretava il fidanzato simile a un cane di Robin, Nate Scooberman, che si faceva chiamare Scooby.



Tracey Ullman è apparsa nei panni della madre di Robin, Genevieve Scherbatsky, nell'ultima stagione. Inoltre i partner nella vita reali di alcuni attori di How I Met Your Mother hanno avuto dei ruoli nello show.



Vi ricordavate di tutte queste guest star? Fatecelo sapere nei commenti e scoprite perché i cani di Robin scompaiono in How I Met Your Mother.