How I Met Your Mother: che fine ha fatto Jason Segel? Ecco cosa fa oggi

Jason Segel ha interpretato Marshall Eriksen per tutte e nove le stagioni di How I Met Your Mother, sitcom di successo della CBS andata in onda fino al 2014. Dopo la conclusione dello show, Segel si è diviso tra cinema e tv preferendo le pellicole.

Tra una stagione e l'altra dello show ha recitato in film come Bad Teacher - Una cattiva maestra, Amici di letto e I Muppet per cui ha negoziato con la produzione di How I Met your Mother per l’ultima stagione perché voleva più tempo per concentrarsi sul film.



Nel 2014 lo abbiamo visto con Cameron Diaz in Sex Tape - Finiti in rete e nel 2015, Segel ha interpretato il romanziere David Foster Wallace in The End of the Tour - Un viaggio con David Foster Wallace. È poi apparso nel film di fantascienza di Netflix, La scoperta, al fianco di Rooney Mara, Jesse Plemons, Riley Keough e Robert Redford e in un altro film Netflix, Domenica, nel 2018.

Nel 2020 è tornato in tv con la serie antologica targata AMC intitolata Messaggi da Elsewhere di cui è stato anche sceneggiatore.



