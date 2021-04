How I Met Your Mother: Josh Radnor: 'Ecco perchè i fan erano arrabbiati per il finale'

Il finale di How I Met Your Mother è stato certamente uno dei più controversi. Ancora oggi a distanza di anni, i fan di questa acclamatissima serie sono molto divisi, e Josh Radnor interprete dell'arcinoto Ted Mosby ha una teoria sul perché.

Secondo l'attore, i fan erano molto arrabbiati per come erano andate le cose, perché è più facile arrabbiarsi per il modo in cui uno show finisce, piuttosto che accettare che una delle serie più amate di sempre sia finita e fare i conti con i propri sentimenti.

"La rabbia è un'emozione più facile del dolore", ha detto Radnor. "Le persone erano più a loro agio ad essere arrabbiate piuttosto che ad essere tristi. Erano tristi che il loro programma preferito stesse finendo, e hanno preferito sfogare la loro frustrazione in questo modo. Piuttosto che fare i conti con i propri sentimenti, che in fondo era ciò che [ i creatori] Carter [Bays] e Craig [Thomas] chiedevano alle persone- ma alla fine ne è venuta fuori questa polemica. Non tutti erano d'accordo".

Il finale di How I Met Your Mother è andato in onda nel 2014, ma esso in parte era stato girato con grande anticipo, poichè i bambini, cioè i figli di Ted, sarebbero cresciuti fin troppo nel corso dei quasi 10 anni di produzione della serie. Voi cosa ne pensate nel modo in cui si è conclusa questa serie? Ditecelo nei commenti.