How I Met Your Mother, l'oggetto di scena rubato da Josh Radnor la dice lunga sulla scelta

Il finale di How I Met Your Mother ha deluso moltissimi fan della sitcom creata da Carter Bays e Craig Thomas eppure sembra che il protagonista dello show, Josh Radnor, si è portato a casa uno degli oggetti che più rappresenta quel discusso finale di serie.

Radnor ha vestito i panni di Ted Mosby per nove stagioni di How I Met Your Mother e alla fine della serie l'attore, insieme al resto dei suoi compagni di cast, ha avuto l'opportunità di scegliere un oggetto di scena e portarselo a casa.

Alison Hannigan (Lily Aldrin), ha rivelato durante un'intervista con Sheknows che cosa ha portato via: “Ho avuto l'unica cosa che volevo davvero, che era la cabina telefonica inglese rossa. E ho preso le opere d'arte di Lily e i suoi dipinti. E qualcosa dal bar."



Ma chi ha preso il corno francese blu? Ovviamente Josh Radnor! Ogni appassionato fan della serie sa che il corno francese blu è uno dei simboli più iconici dello show e dalla storia d’amore tra Ted e Robin. Il ragazzo lo ha rubato da un ristorante durante il loro primo appuntamento ed è diventato un simbolo perfetto che testimonia fino a che punto Ted si spingerà per corteggiare la donna dei suoi sogni.

In un'intervista a Vulture nel 2014 l’attore ha spigato perché lo ha scelto:

“Per me, è l'elemento di scena più iconico per Ted ed è un simbolo sia del suo romanticismo che della sua leggera follia. È un oggetto rubato, ma rappresenta fino a che punto si spingerà per qualcuno. Per ora è appoggiato contro il muro nel mio soggiorno, non ho ancora trovato un posto dove metterlo. Abbiamo iniziato a farci questa domanda durante la nona stagione, del tipo: "Cosa prenderai dal set?" e io l'ho chiesto piuttosto tardi. Carter stava per prenderlo, ma hanno discusso un po' e hanno detto: "Penso che dovresti averlo tu" e non lo so, non c'era altra cosa che avrei voluto vedere appesa al muro di casa mia."



Nonostante la serie sia finita nel 2014, le persone si dividono ancora sul finale e la scena che probabilmente ha suscitato più controversie e polemiche riguardava proprio Ted, quando ha alzato il corno blu francese sotto casa di Robin chiedendole di riprendere da dove avevano lasciato anni prima. Molti fan credono che quel particolare momento da solo abbia distrutto l'intera serie, le evoluzioni e gli archi narrativi dei personaggi.



Infatti gli spettatori avevano amato la relazione tra Barney (Neil Patrick Harris) e Robin (Cobie Smulders) e la nona stagione è stata incentrata completamente sul loro matrimonio, per poi vederli divorziare nei minuti finali senza troppi fronzoli. Al contempo, tutti avevano adorato la Madre, Tracy (Cristin Milioti) e la storia d'amore tra lei e Ted.



Vedere spuntare di nuovo il corno francese blu può aver fatto piacere ai fan della coppia Ted/Robin e la scelta di Radnor a questo punto sembra ovvia e sensata per questo finale.



