How I Met Your Mother, perché gli autori scelsero proprio corno blu e ombrello giallo?

Riuscite ad immaginare How I Met Your Mother senza il corno francese blu e l'ombrello giallo? L'ananas? Il Playbook di Barney? Tutti questi oggetti che abbiamo visto durante le nove stagioni dello show creato da Craig Thomas e Carter Bays nascondono delle storie e un significato oltre ad essere diventati ormai iconici per i fan della serie.

Il corno francese blu è apparso per la prima volta nel pilot, in cui Ted (Josh Radnor) lo ruba per Robin (Cobie Smulders) in un ristorante chiamato Carmichaels durante il loro primo appuntamento. Il corno rappresenta Ted che prende una decisione e fa qualsiasi cosa per amore, per il suo primo amore.

Infatti l’amore di Ted per Robin sembra non svanire mai, il tanto criticato finale di stagione ce lo dimostra, Ted torna sotto casa di Robin (dopo aver raccontato ai suoi figli la storia di come ha incontrato la loro mamma) ed agita al cielo il corno francese blu, che una sorpresa Robin riconosce subito affacciandosi alla finestra.

L’oggetto è stato conservato da Ted per moltissimi anni, incapace di disfarsene e di dimenticare ciò che quell’oggetto rappresentava per lui: Robin e la sua permanenza nella sua vita.

L'ombrello giallo invece rappresenta il destino, rappresenta la “Madre” dei suoi figli ovvero Tracy (Cristin Milioti), che è entrata nella vita di Ted senza che lui avesse davvero bisogno di fare nulla ma che doveva inevitabilmente incontrare perché così voleva il destino.

Questo aspetto è in netto contrasto con il corno francese blu perché Ted aveva bisogno di eseguire una danza della pioggia per stare con Robin, ma con Tracy stava già piovendo quando l'ha incontrata (da qui l'ombrello). Ted alla fine ha perso Tracy a causa di una malattia non rivelata, infatti vediamo l'ombrello volare via, ciò simboleggia la perdita che è l'opposto della permanenza.

Entrambi gli oggetti sono simboli d'amore per il protagonista principale e rappresentano un po’ i lati opposti dell'amore, piuttosto la ricerca di esso.

L'ombrello rappresenta la casualità di incontrare qualcuno di cui potresti innamorarti, influenzato da tutte le piccole scelte che fai nella vita. Rimanere ad una festa un po’ più del dovuto, assistere ad una lezione di economia, uscire con la coinquilina della tua futura moglie. Il corno francese blu invece rappresenta la decisione e il ritorno.



Insieme, il corno francese blu e l'ombrello giallo rappresentano le due storie d'amore molto diverse di Ted: una guidata da lui e una guidata dal destino.



Vi ricordate gli stivali rossi di Ted in How I Met Your Mother? Quelli invece potrebbero rappresentare tutto ciò che c'è stato in mezzo, il resto delle relazioni di Ted. Ci sono quindi tre colori primari How I Met Your Mother, blu, rosso e giallo: il corno, gli stivali e l'ombrello che rendono questa serie unica.



