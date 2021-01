How I Met Your Mother: perché gli autori hanno scelto QUEL destino per la mamma?

How I Met Your Mother si è concluso nel 2014, ma per quale motivo la CBS ha deciso di porre fine alla sitcom con la stagione 9 e perché proprio in quel particolare modo?

Creata da Carter Bays e Craig Thomas, la serie ha debuttato nell'autunno del 2005 prima di emergere come punto culminante nella programmazione in prima serata della rete CBS. Dopo aver iniziato con un forte ascolto, il pubblico è calato un po', ma col passare del tempo, How I Met Your Mother è aumentato di ascolti nonostante le crescenti critiche. Allora perché la sitcom di successo è stata cancellata e si è finita in quel modo tanto discusso?

How I Met Your Mother si è concentrato principalmente su Ted Mosby (Josh Radnor), un ventenne che deve spiegare ai propri figli il suo passato alla ricerca del "giorno uno" in cui ha conosciuto la loro madre. Questa "Madre" è stata una figura misteriosa per tutta la serie. Dopo aver seguito diversi capitoli della vita di Ted, così come le vite dei suoi amici più cari, la serie ha finalmente introdotto la Madre (Cristin Milioti) nel finale della stagione 8. Il personaggio, chiamato Tracy McConnell, è diventato un personaggio regolare della serie per la stagione 9, unendosi al cast originale che sorprendentemente è rimasto nella serie per tutta la sua durata.

Anche se How I Met Your Mother è stato generalmente ben accolto per la maggior parte della sua messa in onda, i creatori avevano piani di recupero ben pronti se la sitcom fosse stata cancellata. Con l'aumento della popolarità della sitcom gli scenari del "piano B" non sono mai stati realizzati, ma c'era ugualmente la convinzione, tra il cast e la troupe, che la stagione 8 sarebbe stata l'ultima dello show. La CBS ha quindi concesso alla serie una nona stagione, che sarebbe stata davvero l'ultima. Ciò ha permesso a Bays e Thomas di intraprendere un nuovo percorso creativo che ha caratterizzato Tracy come un pezzo importante del puzzle. Tecnicamente, la sitcom non è stata cancellata perché le persone coinvolte erano ormai convinte che fosse ora che le storie dei personaggi finissero.

Prima che How I Met Your Mother fosse rinnovato per la stagione 9, il cast ha iniziato a guardare il futuro della loro carriera. Quando la nuova stagione ha avuto il via libera, la rete ha dovuto rinegoziare con il cast, cosa che non è andata bene. Alcuni membri del cast avevano già spostato l'attenzione sui film, tra cui Cobie Smulders e Jason Segel, tanto che quest'ultimo ha tardato più di tutti a firmare per la nona e ultima stagione. Sarebbe stato strano per Segel essere assente per la puntata conclusiva, ma fortunatamente tutti sono arrivati ​​a un accordo per il finale di serie.

Gli spettatori erano ansiosi di saperne di più sulla madre, ma la sitcom ha corso molti rischi nella stagione 9. Non solo ha seguito un formato non lineare, ma i 24 episodi si sono svolti in tre giorni. Il processo decisionale è stato criticato, e questo è stato il caso della morte di Tracy. A causa delle grandi aspettative, il finale di serie di How I Met Your Mother è finito per essere molto controverso. La serie, quindi, si è conclusa in questo modo solo per una questione di fretta di concluderla, ma forse Bays e Thomas avrebbero dovuto seguire uno dei piani di riserva.

