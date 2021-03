How I Met Your Mother, ecco perché Barney è un grande prestigiatore: il retroscena

Barney Stinson è considerato il personaggio più divertente dalla maggior parte dei fan di How I Met Your Mother e potrebbe aver rubato la scena al protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) alcune volte. Soprattutto quando si esibiva in incredibili giochi di magia che ci lasciavano a chiederci dove li avesse appresi.

L'amore di Barney per la magia fa parte della sua personalità e di quella del suo interprete Neil Patrick Harris. Infatti gli autori della fortunata sitcom targata CBS andata in onda dal 2005 al 2014, Carter Bays e Craig Thomas, hanno modellato le personalità degli attori, i loro hobby e le loro caratteristiche principali per metterle in scena nello show.

Harris è appassionato di magia fin da bambino ed è anche il presidente del consiglio di amministrazione di Hollywood's Magic Castle, uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per illusionisti e maghi.



Grazie al ruolo di Barney Stinson, Harris ha potuto mettere in mostra le sue qualità e intrecciare i suoi due talenti dando vita a scene indimenticabili per tutti i fan di How I Met Your Mother.



Vi ricordate quanto nell’ottavo episodio della settima stagione, intitolato Il ritorno della zucca supersexy (The Slutty Pumpkin Returns), Barney crea del fuoco nelle sue mani, per enfatizzare il suo costume di Halloween da diavolo? Ha sempre avuto una passione per le fiamme e le ha fatte comparire svariate volte per esempio quando insieme a Robin visitano la classe d’asilo in cui Lily insegna per parlare del loro lavoro. Barney stupisce i bambini con la sua magia dimostrando di saperci anche fare con i piccoli.



Nel ventunesimo episodio della sesta stagione intitolato Senza speranza (Hopeless) riesce a sfuggire insieme a suo padre alla custodia della polizia usando un trucco di magia.

Ted, Lily (Alyson Hannigan), Mashall (Jason Segel) e Robin (Cobie Smulders) sono addirittura costretti ad organizzare un intervento, una riunione in cui spiegano ad un membro del gruppo ciò che sta sbagliando per cercare di aiutarlo.



Quando lo organizzano per Barney lui rimane molto deluso e afferma che lo stanno attaccando solo perché riesce a fare qualcosa che a loro non piace. Termina il suo discorso in modo eclatante, come sempre, sparando una palla di fuoco dalla sua mano e bruciando l’iconico striscione dell'Intervento appeso a casa di Ted.

Ma un trucco davvero stupefacente e articolato lo realizza quando organizza la proposta di matrimonio a Quinn ( Becki Newton) in un aeroporto. Riesce addirittura a tirare fuori una spada dal nulla, mettendo in allarme le guardie, far esplodere un ordigno e far sbocciare una pianta con dentro l’anello per Quinn, insomma qualcosa di davvero sorprendente e probabilmente un po’ troppo sopra le righe ma pur sempre nel suo stile.

Harris ha usato il suo talento da prestigiatore anche in altri spettacoli come Glee, American Horror Story e Una serie di Sfortunati Eventi e anche in alcuni show che ha presentato dal vivo come l'87ª edizione della cerimonia degli Oscar nel 2015.



Insomma gli autori di How I Met Your Mother non potevano certo farsi scappare un talento del genere che si fonde perfettamente con il carattere del personaggio e che rende Barney Stinson ancora più leggen...dario!



