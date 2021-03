How I Met Your Mother: perché Marshall e Lily si baciano raramente? La risposta

How I Met Your Mother è andato in onda per nove stagioni dal 2005 al 2014 e ci ha raccontato la storia di come il protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) ha incontrato la madre dei suoi bambini. Abbiamo imparato ad amare Ted, ma anche tutti i suoi amici: Lily, Marshall, Barney e Robin.

Alyson Hannigan ha interpretato Lily Aldrin e Jason Segel invece era Marshall Eriksen e insieme erano una delle coppie più amate dello show. Lily e Marshall si erano conosciuti al college, quando avevano anche incontrato Ted, ed insieme li abbiamo visti crescere e formare una famiglia entro la fine della serie, ma perché i due si baciavano raramente?



Anche se tutti avevamo l'impressione che Marshall e Lily fossero la coppia più amorevole sulla faccia della Terra, i fan ricorderanno giusto i baci principali, come quando si sono sposati, ma in realtà non li abbiamo visti farlo troppo spesso.

Hannigan ha confessato che baciare Segel è stata un'esperienza quasi intollerabile per lei a causa del suo alito da fumatore. L’attrice ha detto spesso che baciare un fumatore è come baciare un posacenere, quindi gli showrunner hanno cercato di aggirare il problema. Anche se erano chiaramente vicini nella vita reale, l'abitudine al fumo era un vizio che Hannigan non poteva sopportare.



"Non sopporto il fumo di sigaretta. È come baciare un posacenere e sta cercando di essere educato avendo gomme o mentine, ma non aiuta", ha detto a Digital Spy e ha cercato di convincere Segel a frenare l'abitudine, senza alcun risultato.



"Quando abbiamo iniziato il pilot lui mi ha detto: 'Fammi smettere di fumare, sarò il tuo migliore amico.' Così abbiamo fatto questa scommessa in cui mi avrebbe dovuto $ 10 ogni volta che si fumava una sigaretta. Dopo il primo giorno, mi doveva $ 200", ha ricordato. "Ha smesso per circa un anno. È stato fantastico ma poi...si è stressato e ha ricominciato a fumare".

Nonostante il suo vizio, Hannigan adorava lavorare con Jason Segel ed era piuttosto affranta quando How I Met Your Mother si è conclusa nel 2014 dopo nove stagioni.



"Aly mi ha insegnato molto su come essere un uomo" ha detto a Us Weekly Segel. "Avevo 25 anni quando ho iniziato lo spettacolo. Penso che ne abbiamo passate molte personalmente. Aly e io avevamo molte scene insieme, passavamo molto tempo insieme, e lei è sempre stata lì per ascoltarmi e darmi consigli, mi ha assistito nei momenti difficili e nei momenti belli. Ho imparato molto stando vicino ad Alyson del tipo di persona che volevo essere" ha concluso l'attore.



È difficile biasimarla per aver evitato di baciarlo, e c'è un'altra lezione preziosa da imparare: i fumatori potrebbero non baciare sempre le attrici. Però è bello sapere che i due hanno costruito un così bel rapporto fuori dal set e questo ce li fa amare ancora di più e ricordare sempre come una delle coppie più belle della tv nei panni di Marshall e Lily. Scoprite come sono oggi i protagonisti di How I Met Your Mother e la battuta sconcia che Barney disse a Lily in How I Met Your Mother.