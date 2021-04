How I Met Your Mother, ecco perché durante la serie i cani di Robin scompaiono

Robin Scherbatsky, interpretata da Cobie Smulders, è stata amatissima dai fan di How I Met Your Mother, la serie creata da Carter Bays e Craig Thomas. Ma come i più avranno notato, all’inizio della serie Robin viveva con cinque cani che sono poi scomparsi dallo spettacolo.

Ted Mosby (Johs Radnor) ha preso molte decisioni terribili in How I Met Your Mother, ma una delle cose peggiori che abbia mai fatto è stata costringere Robin a sbarazzarsi dei suoi cani.

I due sono stati tra i protagonisti dello show durante le nove stagioni della sitcom condividendo una complicata relazione di amore e amicizia. Nonostante il fatto che Robin non fosse la tanto attesa "Madre", i due sono finiti comunque insieme nel criticatissimo finale della serie How I Met Your Mother.

Fin dall’inizio della serie scopriamo che Robin era una vera e propria amante dei cani, ospitandone cinque nel suo appartamento a New York.



Successivamente scopriamo che è cresciuta con un cane di nome Sir Scratchewan. Anche se è stato soppresso a causa della sua vecchiaia, Robin fu portata a credere che l'animale avesse subito una procedura sperimentale, trasformandolo in una tartaruga.



I suoi cinque cani sono diventati il fulcro del sedicesimo episodio della seconda stagione intitolato Gelosia (Stuff) quando Robin ha spiegato che gli animali le erano stati dati dai suoi ex fidanzati. Lei e Ted stavano uscendo insieme in quel momento, ma la presenza dei cani ha iniziato a causare problemi.



Robin era preoccupata per il fatto che Ted era ancora in possesso di alcuni oggetti delle sue ex fidanzate e questo, a sua volta, ha indotto Ted a contestare i cani, vedendo negli animali il volto dei loro padroni e vecchi fidanzati di Robin. Ted le ha quindi chiesto sgarbatamente di sbarazzarsi dei cani per eliminare il problema.



Robin quindi mandò i suoi cinque cani a vivere in una fattoria con sua zia per far sentire meglio Ted sostenendo che avrebbero avuto una vita migliore rispetto a vivere in un appartamento di città. Potrebbe essere vero, ma gli spettatori hanno contestato la richiesta di Ted.



Per la maggior parte delle persone, gli animali domestici sono come una famiglia, quindi questa è stata una richiesta importante per qualcuno con cui ha appena iniziato una relazione. Dopo che Robin li ha mandati via, non sono mai stati più visti nella serie, anche dopo la loro rottura.



Sebbene la trama fosse discutibile, l’allontanamento dei cani è stato successivamente spiegato da Radnor. L'attore ha subito una grave reazione allergica, con conseguente necessità di personale paramedico. Per evitare di nuovo situazioni simili, la produzione ha dovuto fare a meno dei cani.

Nella puntata finale ambientata nell'anno 2030, Robin era andata avanti con la sua vita dopo il divorzio da Barney e ad un certo punto aveva di nuovo cinque cani. Ovviamente questo era un richiamo all'inizio del suo arco narrativo nella serie, ma non è stato mai svelato come Ted abbia reagito agli animali di Robin nella cronologia futura di How I Met Your Mother, si spera che abbia lasciato che restassero con loro.



