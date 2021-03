How I Met Your Mother, perché la voce narrante di Ted nel 2030 è diversa?

How I Met Your Mother ruotava intorno a Ted Mosby mentre raccontava ai suoi due figli l'epica storia di come alla fine ha incontrato la loro madre. Ted è stato interpretato da Josh Radnor per nove stagioni ma la voce narrante, in lingua originale, della futura timeline ambientata nel 2030 era quella dell'attore Bob Saget.

Bob Saget è stato il narratore di 206 episodi della sitcom della CBS creata da Carter Bays e Craig Thomas. Sebbene l'attore non sia mai apparso direttamente nella serie, il suo coinvolgimento è stato fondamentale anche se alcuni spettatori si sono sempre chiesti perché Radnor non sia stato scelto per narrare la sitcom dal momento che era il volto del protagonista.



Quando How I Met Your Mother era ancora in fase di sviluppo, Saget è stato contattato per agire come narratore poiché la serie voleva emulare un'atmosfera tipica della serie Blue Jeans (The Wonder Years).

La serie ha seguito i personaggi vent'anni prima mentre un giovane Fred Savage interpretava il personaggio principale, Kevin Arnold, e l'attore Daniel Stern ha servito come narratore.



Ma non solo, Saget era stato protagonista della serie Gli amici di papà (Full House) trasmessa dal 1987 al 1995 ed interpretava Danny Tanner, un uomo rimasto vedovo quando sua moglie è stata uccisa in un incidente stradale. Questo elemento è davvero sbalorditivo ripensando oggi al finale di How I Met Your Mother e alla vita di Ted, che come il Danny di quella serie tv è rimasto vedovo quando Tracy muore a causa di una malattia sconosciuta. Probabilmente avevamo sotto il naso il più grande indizio sulle sorti della Madre fin dal primo episodio dello show.

Quando Future Ted è stato finalmente mostrato nel finale della serie andato in onda nel marzo del 2014, piuttosto che farlo interpretare a Saget, Radnor è stato invecchiato e gli spettatori hanno subito sottolineato l'incongruenza con la voce di Radnor che non somigliava affatto alla narrazione di Future Ted.

I creatori molto probabilmente volevano che Radnor finisse il viaggio di Ted nella timeline futura.

C'era, tuttavia, la convinzione che la voce narrante di Saget fosse più simile alla voce del subconscio di Ted, dopotutto la storia ci è stata raccontata dal suo punto di vista e che la sua sia una ricostruzione fedele dei fatti è davvero difficile da credere.



Saget ha ritenuto che la decisione di utilizzare Radnor fosse la scelta giusta per portare fino alla fine la storia di Ted e che la voce era diversa nella narrazione perché era più la sua coscienza a raccontare la storia agli spettatori in una versione idealizzata dal protagonista.



Un finale alternativo di How I Met Your Mother non ha utilizzato alcuna scena con Future Ted e, invece, si è basato sulla voce fuori campo di Saget per chiudere la serie. Molti fan hanno apprezzato di più questa versione poiché non comprendeva la morte della Madre e non vedeva nemmeno Ted e Robin tornare insieme.



