How I Met Your Mother, i protagonisti originali potrebbero tornare nella serie spin-off

La protagonista Hilary Duff ha svelato dei nuovi dettagli su How i Met Your Father, la serie spin-off di How I Met Your Mother annunciata ufficialmente nelle scorse settimane da Hulu. Ospite al The Jess Cagle Show, l'attrice ha rivelato che le due serie saranno collegate.

"Non voglio svelare tutto, e la sceneggiatura ha certamente subito delle modifiche. Ma sarà collegata, e speriamo di poter avere delle divertenti apparizioni del cast originale" ha dichiarato la Duff, confermando dunque l'intenzione di riportare Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan e Jason Segel anche nello spin-off.

Nel corso della chiacchierata, l'attrice ha svelato qualche interessante anticipazione sulla trama: "Non so quanto posso dire. La sceneggiatura era talmente bella che ho letteralmente chiamato e ho detto: 'Per favore, fate in modo che scelgano me'. Ci sono dei personaggi fantastici, avrò una famiglia sul set e un'altra in TV, e ci saranno un sacco di opportunità per storie d'amore con questa serie, perché ci sarà Sophia e altri tre ragazzi. Perciò si tratterà di capire chi è il padre, passando attraverso le esperienze di Sophie alla ricerca dell'amore nel mondo moderno."

Cosa vi aspettate dalla nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, una teoria ha provato a spiegare la connessione tra How I Met Your Mother e lo spin-off.