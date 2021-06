How I Met Your Mother, quando fu girato il finale di serie?

La serie How I Met Your Mother è andata in onda per nove stagioni, dal 2005 al 2014 e si è conclusa con un colpo di scena che ha scatenato reazioni contrastanti da parte dei fan. I co-creatori, Carter Bays e Craig Thomas, sapevano fin dall'inizio come concludere lo show e i bambini di Ted seduti sul divano erano una componente chiave di quel finale.

"Avevamo davvero un piano di otto anni", ha detto Bays, "ma poi sono diventati nove anni."



Una delle parti più interessanti del finale è stata che gli attori che hanno interpretato i due figli del protagonista Ted Mosby (Josh Radnor) non sembravano affatto invecchiare durante lo spettacolo.



Tuttavia, le loro scene conclusive dimostrano che erano a conoscenza dei tanto criticati eventi del finale di How I Met Your Mother.



I figli di Ted, Penny e Luke Mosby, sono stati interpretati rispettivamente da Lyndsy Fonseca e David Henrie. Allora, quand’è che gli attori hanno filmato le scene finali?



Nello show Penny e Luke sono adolescenti nell'anno 2030, quando Ted inizia a raccontare loro la lunga e prolissa storia di come ha incontrato la loro madre. Sebbene Fonseca e Henrie siano invecchiati nella vita reale dalla prima stagione uscita nel 2005 all’episodio finale andato in onda il 31 marzo 2014, i loro personaggi sono rimasti gli stessi anno dopo anno.



Nel 2006, con la serie alla sua seconda stagione e la concreta possibilità che potesse andare avanti per molti altri anni, i creatori Bays e Thomas si sono resi conto che sarebbe stato meglio filmare subito quella scena finale con i ragazzi.

Dopotutto, gli attori stavano crescendo, presto avrebbero avuto un aspetto diverso e non sarebbero nemmeno più entrati nei vestiti che indossavano mentre erano seduti sul divano.



Di conseguenza Henrie e Fonseca hanno dovuto firmare accordi di non divulgazione e un solo operatore di ripresa è stato ammesso sul set mentre giravano la scena finale.

I produttori hanno filmato alcune scene extra per darsi un po' di flessibilità nella scrittura dell'episodio finale, ma l'idea centrale è sempre stata la stessa, ha affermato Pamela Fryman, regista e produttrice esecutiva dello show.



Fonseca e Henrie hanno filmato tutte le loro scene durante le prime due stagioni dello spettacolo e il finale è stato quindi girato 8 anni prima che andasse in onda nel 2014.



"Eravamo seduti sul set e poi dal nulla tutti se ne sono andati", ha affermato Henrie nel 2014 a Us Weekly. “Hanno portato questi contratti, Lyndsy e io li abbiamo firmati. Poi gli showrunner hanno detto: 'vi diremo come finisce lo spettacolo.'”



Fonseca e Henrie sono riusciti a mantenere segreto il controverso finale per quasi 10 anni. Henrie ha ammesso che alcune persone avevano cercato di ottenere alcune informazioni da lui, ma ha comunque taciuto.



“Ora ho 24 anni, ma quando ne ho compiuti 21 ho iniziato a uscire con i miei amici. Tutti mi chiedevano sempre 'Amico, chi è la mamma? Chi è la mamma?'”, ha detto. “La gente cercava di corrompermi con ogni tipo di cosa, ma io tacevo. Non l'ho detto a nessuno. Non l'ho nemmeno detto a mia madre".



Tuttavia, Fonseca e Henrie non erano gli unici membri del cast a conoscere il destino di The Mother. Anche Alyson Hannigan, che interpretava Lily Aldrin, ha detto che sapeva che la Madre sarebbe morta:



"Sapevo che era così", ha spiegato Hannigan a Huffpost. "Non sapevo chi sarebbe stata la mamma, ma sapevo che il motivo per cui stava raccontando tutte queste storie è perché è morta, il che è stato molto dolce".



Mentre i fan ora sanno che la Madre è Tracy McConnell, che è interpretata da Cristin Milioti, c'era anche un'altra opzione se How I Met Your Mother fosse stato cancellato prima. Alla fine Ted è tornato con Robin, tutti hanno mantenuto il segreto e i fan hanno potuto godersi il finale, anche se forse non è stato proprio come se lo aspettavano.