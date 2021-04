How I Met Your Mother, quando sul set ci fu una vera proposta di matrimonio: la storia

How I Met Your Mother è una sitcom televisiva che parla di un uomo che racconta ai suoi due figli la storia a cavallo tra la fine dei suoi 20 anni e l'inizio dei 30 che lo hanno portato a incontrare la madre. Lo spettacolo è terminato nel 2014 dopo 9 stagioni, ma restano ancora alcune curiosità da raccontare.

Un "ostacolo" significativo era rappresentato dal fatto che le prime due stagioni dello show raccontavano la storia di come l'uomo, Ted (interpretato da Josh Radnor) si innamorò e finì per avere una relazione seria con Robin (interpretata da Colbie Smulders). In effetti, la grande svolta del primo episodio è che subito dopo che Ted professa il suo amore per Robin, apprendiamo che questa non è categoricamente la madre da una voce fuori campo del Ted del futuro, distruggendo totalmente il sogno degli spettatori.

In ogni caso, alla fine della seconda stagione della serie, Ted e Robin (che erano stati insieme dalla fine della prima stagione) si sono lasciati. L'incidente che incita alla rottura avviene quando i due sono fuori a cena e in quel momento Robin pensa che Ted le stia facendo una proposta di matrimonio tramite un anello in un bicchiere di champagne.

Dietro di loro, però, si può notare una coppia intenta a compiere lo stesso gesto. Il tutto è abbastanza divertente, perché si può osservare in maniera alquanto emblematica quanto Robin non sia interessata al matrimonio. Tuttavia vi è un'altra cosa curiosa: la proposta di matrimonio alle loro spalle era vera!

L'altra coppia non era composta da attori, bensì erano Timothy Russo e Jana Rugan. Il fratello di Russo era un amico di Matt Kuhn, uno degli sceneggiatori dello show. Timothy e Jana erano entrambi grandi fan dello spettacolo e hanno chiesto se potessero ottenere un biglietto per partecipare come pubblico durante le riprese. Invece, tramite il fratello di Russo, Kuhn ha ottenuto il ruolo come comparsa in una scena. Quello che Rugan non sapeva era che Russo stava anche pianificando di registrare una reale proposta di matrimonio. Durante le prove, l'anello veniva dato da un altro attore, mentre durante le riprese ufficiali è stato proprio Russo a fare la sua proposta.

Conoscevate questo retroscena?