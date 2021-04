How I Met Your Mother, le risate del pubblico sono reali? Ecco come furono realizzate

How I Met Your Mother ci ha raccontato la lunga storia di come Ted Mosby (Josh Radnor) ha incontrato la madre dei suoi figli regalandoci moltissime risate lungo il percorso durato nove stagioni. Come accade nella maggior parte delle sit-com potevamo sentire le risate del pubblico in sottofondo ma quelle di questo show non erano reali.

La serie andata in onda dal 2005 al 2014 spesso non è stata girata davanti ad un pubblico in studio poiché la narrazione tendeva ad essere molto confusionaria tra flashback e flashforward e sarebbe stato davvero troppo difficile per il pubblico osservare le riprese e capire cosa stava accadendo nella trama.

Le riprese di un singolo episodio della maggior parte delle sitcom durano un solo giorno ma non era il caso di How I Met Your Mother che spesso ha avuto bisogno di più tempo per completare un episodio con così tante linee temporali e prospettive diverse. La produzione richiedeva agli attori di rivisitare diverse scene e girare diversi momenti della storia.

Per questi motivi la maggior parte degli episodi di How I Met Your Mother non sono stati girati davanti ad un pubblico e le risate sono state registrate ed aggiunte in fase di post-produzione.

Quelle risate hanno lo scopo di rappresentare noi spettatori e forniscono quell’atmosfera che la messa in scena non può fornire senza pubblico.



In chiusura vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti sullo spin-off intitolato How I Met Your Father e con il nostro approfondimento sul perché gli autori di How I Met Your Mother scelsero proprio il corno blu e l'ombrello giallo come simboli per lo show.