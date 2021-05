How I Met Your Mother, tutto quello che la serie ha 'copiato' da Friends

Se si vuole confrontare How I Met Your Mother con Friends si possono individuare un numero lampante di somiglianze. Entrambe le sitcom hanno segnato delle generazioni ed oltre ad essere divertenti da guardare sono anche considerate dei capolavori del genere comedy.

Possiamo riscontrare somiglianze in tantissimi aspetti, basti pensare alla trama principale che include un gruppo di amici che hanno il loro posto preferito e i loro appartamenti in cui vivere insieme numerose avventure a New York.

Protagonisti

Friends è basato su un gruppo di sei ventenni che vivono a New York City e cercano di farsi strada nella vita navigando tra amicizie, storie d'amore e lavoro. Anche How I Met Your Mother è basato su un gruppo di cinque ventenni che vivono a New York City affrontando tutti gli aspetti della vita che abbiamo già citato. Inoltre entrambi gli spettacoli iniziano con una nuova ragazza che entra a far parte di un gruppo di amici già formato.

Luoghi

In How I Met Your Mother il gruppo ha un posto preferito in cui passare le serate a bere e divertirsi: il MacLaren’s Pub. Anche la banda di Friends aveva il proprio posto del cuore, l’iconico Central Perk. Si sedevano sul famoso divano arancione e parlavano davanti a caffè, tè e muffin. Questi erano più che semplici luoghi di ritrovo, sono diventati elementi fondamentali e marchi di fabbrica.

Professioni

Ted di How I Met Your Mother inizialmente lavorava in uno studio di architettura ma dopo essere stato licenziato progetta la sede della Goliath National Bank grazie a Barney. Alla fine Ted finisce ad insegnare architettura alla Columbia University.



Ross di Friends è un paleontologo che lavora al Museo di Storia Naturale ma anche lui finisce ad insegnare alla NYU l'argomento di cui è appassionato. Inoltre il lavoro di Barney in How I Met Your Mother, come quello di Chandler, è stato un mistero per molto tempo.

Relazioni

Robin e Ted inHow I Met Your Mother e Ross e Rachel in Friends sono le principali coppie dei due show. Queste relazioni iniziano entrambe nelle rispettive seconde stagioni e i loro tira e molla sembrano molto familiari per i fan delle serie tv.



Ma c’è anche una coppia forte tra le somiglianze dei due show, per Friends sono stati Monica e Chandler per How I Met Your Mother Lily e Marshall.



Donnaiolo

Entrambi i gruppi di amici avevano un donnaiolo fra loro. Barney Stinson era il donnaiolo di How I Met Your Mother con il suo Playbook e tutti quei trucchi per conquistare le ragazze. Friends invece aveva in Joey Tribbiani il suo rubacuori per eccellenza.

In entrambe le serie, il donnaiolo ha sviluppato una cotta per la protagonista: Barney per Robin e Joey per Rachel.



Un’altra piccola curiosità possiamo trovarla nel casting, Christina Pickles ha recitato in entrambi gli show nel ruolo di un genitore. In Friends è la madre di Ross e Monica mentre in How I Met Your Mother, è la nonna di Lily.



Vi lasciamo con la nostra recensione della reunion di Friends, quale dei due show preferite? Fatecelo sapere nei commenti!